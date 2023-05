Remy Ramjiawan

Max Verstappen wist de afgelopen twee jaar de titels aan elkaar te rijgen en is in 2023 op jacht naar zijn derde kampioenschap. Hoewel de Nederlander nu domineert, is dit lang niet altijd het geval geweest en bij Motorsport.com legt hij uit dat er toch wel een gezonde portie geduld bij kwam kijken.

De inmiddels 25-jarige Nederlander maakte voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje in 2016 de overstap van Toro Rosso naar het grote Red Bull Racing. Tijdens dat weekend wist hij vriend en vijand te verbazen door zijn allereerste zege te pakken en daarmee de jonge Grand Prix-overwinnaar ooit te worden. In de jaren daarna had Red Bull vooral last van een gebrek aan vermogen, met de Renault-motor die de wagen van het team aandreef. Uiteindelijk kwam in 2019 de overstap naar Honda en zo'n vier jaar later kan de conclusie getrokken worden dat dit de juiste weg was, maar op dat moment was dat toch wel een groot vraagteken.

'Makkelijk om achteraf te zeggen'

"Het is achteraf gezien natuurlijk makkelijk om te zeggen: 'Ik zag dit aankomen.' Dat weet je niet, maar ik geloofde in het proces omdat ik het gevoel had dat er iets zat aan te komen. We hadden een paar jaren waarin motordeals uit elkaar vielen en dan was het gewoon een beetje een worsteling", zo legt Verstappen uit over de roerige periode voordat Honda aan boord kwam. "Soms hadden we een best degelijk pakket, maar kwamen we topsnelheid tekort. Dat maakte het heel lastig om de ware potentie te tonen. Toen kwam Honda, dat was opnieuw een beetje werk in uitvoering. Maar na een jaar waren we al zeer competitief, dat was geweldig om te zien."

Geduldig zijn

Red Bull had in de jaren 2010 tot en met 2013 laten zien dat het in staat was om de kampioenschappen te pakken, maar dat was in het hybride tijdperk geen vanzelfsprekendheid. "Geen twijfels, maar je moet geduldig zijn. Ik heb door de jaren geleerd heel veel geduld te hebben, maar ik geloofde altijd in dit project omdat ik zag hoe de mensen werkten en hoe gemotiveerd ze waren om de top te bereiken. Je kunt zoiets niet forceren en zeggen dat we nu moeten winnen terwijl we op gegeven moment het op twee na snelste team waren", zo gaat hij verder. Uiteindelijk kwam het neer op de juiste poppetjes, op de juiste plek. "Op een gegeven moment klikte het gewoon van het ene op het andere jaar. We maakten echt een sprong voorwaarts", aldus de regerend kampioen.