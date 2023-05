Het voordeel voor Gasly nu de race in Imola is komen te vervallen

Remy Ramjiawan

De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat om alle goede redenen dit weekend niet door. Op het sportieve vlak betekent dat hoogstwaarschijnlijk dat er dit jaar slechts 22 in plaats van de ingeplande 23 races gaan plaatsvinden. Pierre Gasly balanceerde de afgelopen maanden op het randje van een schorsing en daar komt door het vervallen van de race in Imola, iets meer ademruimte in voor de Fransman.

Het strafpuntensysteem in de Formule 1 is voorafgaand aan de race in Bahrein gewijzigd. Niet langer worden er strafpunten uitgedeeld voor relatief kleine overtredingen, zoals bijvoorbeeld het meermaals overschrijden van de witte lijn. De afgelopen jaren zijn er namelijk voor relatief kleine vergrijpen wel strafpunten uitgedeeld en als een coureur er twaalf achter zijn naam heeft staan, dan wordt deze coureur geschorst voor één Grand Prix.

Op het randje van een schorsing

Gasly heeft voor diverse overtredingen inmiddels tien punten achter zijn naam staan. De Fransman werd in Australië nog gespaard, want daar tikte hij bij de voorlaatste herstart zijn teamgenoot van de baan. Al had de voormalig Red Bull-coureur daar ook strafpunten voor gekregen, dan was hij hoogstwaarschijnlijk al een wedstrijd geschorst geweest.

Ademruimte

Door het vervallen van de race in Imola, komt er dus wat ademruimte voor Gasly. Strafpunten blijven namelijk twaalf maanden staan en voor Gasly geldt dat er op 22 mei twee punten zullen vervallen. Het houdt in dat Gasly vanaf volgend weekend in Monaco, iets minder met de handrem erop kan racen, want voor een schoring zouden er dan vier punten nodig zijn. Toch zal de 27-jarige coureur nog op zijn hoede moeten blijven. Pas op 10 juli vervallen de volgende punten en dan hebben we de races in Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk en in Silverstone al gehad.