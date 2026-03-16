Hoewel er komend weekend geen Formule 1-race op het programma staat, zal viervoudig wereldkampioen Max Verstappen wel in actie komen. De Nederlander gaat dit weekend namelijk deelnemen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie om op die manier een startbewijs te bemachtigen voor de 24 uur van de Nürburgring, later dit jaar.

De weg naar de 24 uur van de Nürburgring begon vorig jaar al. In september haalde de Nederlander zijn DMSB Permit Nordschleife en werd de NLS9 gewonnen. Het was volgens Verstappen bij Motorsport.com een waardevolle voorbereiding: "Die voorbereiding is erg waardevol, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma dit jaar met NLS2 en de 24-uursrace. We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes-AMG Motorsport. Nu draait het om de juiste voorbereidingen vóór de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren."

58e ADAC Barbarossapreis

Dit weekend gaat het spektakel in Duitsland dan ook van start. De organisatie verwacht meer fans, vanwege de aanwezigheid van Max Verstappen. Ook is het spektakel thuis vanaf de bank te volgen. Viaplay zal het uitzenden, daarnaast is het spektakel te volgen via het YouTube-kanaal van ADAC Motorsports..

Tijdschema

Zaterdag 21 maart om 08:30 uur begint de kwalificatie op de Nürburgring Nordschleife. Die duurt tot 10:00 uur in de ochtend. Vervolgens is er een korte pauze, want om 12:00 uur gaat de NLS2-race van start. Die duurt uiteindelijk tot 16:00 uur.

Zaterdag 21 maart

08:30 - 10:00 : Kwalificatie

12:00 - 16:00 : Race

