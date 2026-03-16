Dit is het tijdschema van de NLS2-race op de Nordschleife waar Verstappen aan deelneemt

Dit is het tijdschema van de NLS2-race op de Nordschleife waar Verstappen aan deelneemt

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel er komend weekend geen Formule 1-race op het programma staat, zal viervoudig wereldkampioen Max Verstappen wel in actie komen. De Nederlander gaat dit weekend namelijk deelnemen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie om op die manier een startbewijs te bemachtigen voor de 24 uur van de Nürburgring, later dit jaar.

De weg naar de 24 uur van de Nürburgring begon vorig jaar al. In september haalde de Nederlander zijn DMSB Permit Nordschleife en werd de NLS9 gewonnen. Het was volgens Verstappen bij Motorsport.com een waardevolle voorbereiding: "Die voorbereiding is erg waardevol, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma dit jaar met NLS2 en de 24-uursrace. We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes-AMG Motorsport. Nu draait het om de juiste voorbereidingen vóór de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren."

58e ADAC Barbarossapreis

Dit weekend gaat het spektakel in Duitsland dan ook van start. De organisatie verwacht meer fans, vanwege de aanwezigheid van Max Verstappen. Ook is het spektakel thuis vanaf de bank te volgen. Viaplay zal het uitzenden, daarnaast is het spektakel te volgen via het YouTube-kanaal van ADAC Motorsports..

Tijdschema

Zaterdag 21 maart om 08:30 uur begint de kwalificatie op de Nürburgring Nordschleife. Die duurt tot 10:00 uur in de ochtend. Vervolgens is er een korte pauze, want om 12:00 uur gaat de NLS2-race van start. Die duurt uiteindelijk tot 16:00 uur.

Zaterdag 21 maart
08:30 - 10:00 : Kwalificatie
12:00 - 16:00 : Race

Max Verstappen Verstappen Nürburgring Nordschleife Nordschleife NLS4 DNLS

Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'

  • 1 uur geleden
  • 3
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

  • Vandaag 15:27
  • 6
Nicholas voelt mee met Verstappen: "Max was compleet hulpeloos"

  • 2 uur geleden
Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn" Podcast

  • 3 uur geleden
  • 4
Team Redline komt met speciale livestream van NLS2-race met Max Verstappen

  • Vandaag 14:25
Red Bull Racing verrast pasgetrouwd stel na oproep op social media Offgrid

  • Vandaag 13:56
  • 1

Net binnen

19:16
Podcast
Verstappen heeft topoverleg op 10 km hoogte: 'Zal geen gezellige vlucht zijn geweest' l GPFans Raceteam
18:33
Sainz sluit zich aan bij Verstappen: 'F1 probeert iets te verkopen dat niet juist is'
17:14
Nicholas voelt mee met Verstappen: "Max was compleet hulpeloos"
16:33
Live
Wolff 'herenigt Mercedes': Bottas en Hamilton vliegen met Mercedes-teambaas mee | F1 Shorts
16:00
Podcast
Zorgen om duidelijk kritiekpunt Red Bull: "Ik zou ook helemaal over de zeik zijn"
Verstappen hoefde Red Bull niet te overtuigen voor NLS-deelname: "Je ziet zijn gezicht oplichten" Max Verstappen

Vandaag 12:20
Windsor over "gekooide" Verstappen: "Wie denkt dat hij dit accepteert, komt bedrogen uit" MAX VERSTAPPEN

Vandaag 10:20 3
Hamilton oneens met Verstappen: "Beste racen dat ik ooit in F1 heb meegemaakt" Lewis Hamilton

Vandaag 09:20 7
Mol oneens met standpunt Verstappen over nieuwe reglementen: "Dan snap je het niet" Max Verstappen

Vandaag 08:29 26
