Vincent Bruins

Vrijdag 19 mei 2023 11:24

Alejandro Agag, de oprichter van de Formule E en Extreme E, heeft zich uitgesproken over de dominantie van Red Bull Racing. Hij waarschuwt de Formule 1 dat het niet goed is voor de sport. De Spanjaard vreest ervoor dat andere teams de koningsklasse gaan verlaten, als ze nooit de kans krijgen om te winnen.

Red Bull Racing lijkt dit seizoen onverslaanbaar. De Oostenrijkse renstal heeft vijf van de vijf Grands Prix tot nu toe op haar naam geschreven, waarvan vier keer met een één-tweeresultaat. Max Verstappen won in Bahrein, Australië en Miami, terwijl Sergio Pérez op de hoogste trede van het podium stond in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan.

Artikel gaat verder onder video

Formule E en Extreme E

Agag was de eigenaar van Barwa Addax, een team waar onder andere Romain Grosjean en Pérez voor uitkwamen in wat we nu kennen als de Formule 2. Hij richtte de Formule E op, het eerste volledig elektrische autosportkampioenschap. Sinds 2014 is het hard gegroeid en tegenwoordig mag de Formule E zichzelf een officieel FIA-wereldkampioenschap noemen. Samen met voormalig Indianapolis 500-winnaar en nu McLaren Formule 1-consultant Gil de Ferran richtte Agag ook de Extreme E op, een elektrische klasse die zich focust op off-roadracen op plekken in de wereld waar aandacht voor het klimaat nodig is. De Formule E en Extreme E hebben allebei bewezen dat het kampioenschappen zijn waar erg veel teams kans maken op de overwinningen.

OOK INTERESSANT: Albers over dominantie Verstappen: "Je hebt het Max-kampioenschap en het F1-kampioenschap"

Nooit winnen is saai

"Racen gaat om winnen en als je nooit kan winnen, dan wordt het saai," vertelde Agag tegenover de aanwezige media tijdens de Hydro X-Prix in Schotland, het tweede raceweekend van de Extreme E. "En als team verlaat je dan misschien de sport. Het is dus belangrijk om kampioenschappen te creëren waar de mogelijkheid voor iedereen om te winnen, de hoogste prioriteit is. Wat er bijvoorbeeld in de Formule 1 gebeurt, waar Red Bull haar auto's langzamer moet laten rijden om niet met een grotere voorsprong dan 20 seconden te winnen, is niet goed voor de sport. Je hebt competitie nodig."