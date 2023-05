Vincent Bruins

McLaren heeft afgelopen woensdag haar jaarlijkse duurzaamheidsrapport gepubliceerd. De Britse renstal heeft de FIA opgeroepen tot ingrijpende veranderingen in de regels betreffende het budgetplafond om meer investeringen in duurzaamheidsprojecten en -initiatieven mogelijk te maken in de Formule 1.

Het budgetplafond werd in 2021 geïntroduceerd. Het zou de achterhoedeteams helpen een inhaalslag te maken op de topteams. Zij kunnen nu namelijk niet meer zoveel mogelijk geld in de ontwikkeling van hun bolides stoppen. Red Bull Racing overschreed het budgetplafond, zo bleek uit een onderzoek dat in oktober 2022 uitkwam. Een boete van 7 miljoen dollar en 10% minder tijd in de windtunnel was het gevolg van dertien fouten die het Oostenrijkse team volgens de FIA had gemaakt. McLaren-CEO Zak Brown, die zich nu ook uitspreekt over het budgetplafond, was toen zeer kritisch over de straf waarvan hij dacht dat het veel te laag was.

Barrières opgeworpen

"We geloven sterk in het budgetplafond en zouden niets willen zien dat de integriteit ervan ondermijnt," zei de 51-jarige Amerikaan in een verklaring van McLaren. "Het heeft echter een aantal onbedoelde barrières opgeworpen qua investeringen in duurzaamheid. Het was fantastisch om zoveel steun te zien van de Formule 1 en de andere teams over dit probleem en we zijn er blij mee dat de FIA een werkgroep heeft opgericht om de volgende stappen te onderzoeken," zo wijst Brown naar een groep binnen de Financial Advisory Committee. "Er is een flinke verandering nodig om ontwikkeling van duurzamere technologieën te stimuleren in onze sport. Teams moeten niet langer kiezen tussen investeren in prestaties van de auto en investeren in duurzaamheid."

Beslissingen moeten nu genomen worden

"Onze sport heeft duidelijke richtlijnen nodig met financiële, technische en sportieve regels die ons allemaal beter in staat stelt te innoveren en te investeren in duurzaamheid," vervolgde de CEO. "We moeten betere manieren vinden om expertise en inzichten in onze branche te delen. Alleen échte samenwerkingen zullen ons helpen om betekenisvolle veranderingen waar te maken. En als we dat willen bereiken door die stap te zetten met de nieuwe technische reglementen van 2026, dan moeten die beslissingen nu genomen worden."