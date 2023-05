Vincent Bruins

Donderdag 18 mei 2023 17:08

Ferrari heeft maar liefst een miljoen euro gedoneerd aan de regio Emilia-Romagna. Deze week zorgden dramatische weersomstandigheden voor zware overstromingen. De Grand Prix op Autodromo di Imola werd geannuleerd en tienduizenden mensen onder de lokale bevolking zijn slachtoffer geworden van de ramp.

Afgelopen woensdagmiddag rond 13:15 kwam de Formule 1 met het bericht naar buiten dat de Grand Prix van Emilia-Romagna niet door zou gaan. De paddock van de Formule 2 stond op een gegeven moment onder water en het circuit moest geëvacueerd worden. Alpine en Red Bull Racing deelden beelden van hun overstroomde hotels, terwijl Nyck de Vries op Instagram vertelde dat hij vast kwam te staan in een klein dorpje tussen Faenza, waar de fabriek van Scuderia AlphaTauri staat, en Imola.

Artikel gaat verder onder video

Tienduizenden mensen slachtoffer

23 rivieren in Emilia-Romagna zouden buiten hun oevers zijn getreden. Daarnaast zouden er 280 aardverschuivingen zijn en 400 geblokkeerde wegen. Het regent vandaag niet in het gebied, maar het blijft code rood vanwege de ramp. 100.000 mensen hebben geen telefoonbereik, waarvan de helft überhaupt geen elektriciteit heeft. Er zijn 10.000 mensen geëvacueerd en het dodental is opgelopen tot negen. Er zouden ook nog meerdere mensen vermist zijn.

OOK INTERESSANT: Ferrari bevestigt pogingen om Newey naar Maranello te halen

Onmiddellijk reageren op de ramp

Het team van Ferrari heeft een miljoen euro gedoneerd aan het agentschap dat gaat over de veiligheid van het gebied en bescherming van de burger. Het geld zal gebruikt worden om Emilia-Romagna te ondersteunen tijdens deze ramp. "In moeilijke tijden staat Ferrari altijd klaar voor haar gemeenschap," liet CEO Benedetto Vigna weten. Het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello ligt op nog geen honderd kilometer van Imola. "We wilden concreet en onmiddellijk reageren op de meest noodzakelijke behoeften van de bevolking van Emilia-Romagna, wat geteisterd is door een ernstige milieuramp. We willen de lokale autoriteiten hartelijk bedanken voor hun onvermoeibare werk."