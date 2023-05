Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 14:55

Ferrari heeft meerdere pogingen ondernomen om Adrian Newey naar Maranello te halen, zo geeft de zoon van oprichter Enzo Ferrari toe. De Brit hapte echter nooit toe en het lijkt erop dat daar ook de komende jaren geen verandering in komt.

Newey staat al jaren te boek als meesterontwerper en zag coureurs in zijn bolides bij Williams, McLaren en Red Bull meerdere titels binnenhalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle topteams hem binnen zouden willen halen. Piero Ferrari, de 77-jarige zoon van Enzo Ferrari, stelt nu dat Ferrari er daar zeker één van was. “Newey heeft nee gezegd tegen Luca di Montezemolo en tegen Jean Todt. Hij zou niet willen verhuizen, wil in Engeland blijven wonen. Hij is ontzettend goed, maar heeft ook de juiste mensen om zich heen”, vertelde hij tegen Autosprint.

Juist nu zou Ferrari een type als Newey goed kunnen gebruiken, want de huidige bolide laat nogal te wensen over. Dat is in ieder geval de mening van coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. “De seizoensstart was zeker niet goed, maar ik was al bang dat het moeilijk zou worden. We moeten het doen met de middelen die we nu hebben. Met de huidige budgetten moet je kiezen hoeveel je in dit seizoen investeert, zonder het volgende jaar in gevaar te brengen. We moeten geduld hebben.”

Een belangrijke wijziging was het aantrekken van Frederic Vasseur als nieuwe teambaas. Ferrari vindt het nog te vroeg om vast te stellen of dat heeft geholpen. “We moeten hem de tijd geven alles onder controle te krijgen. Hij is iemand die weet hoe de racerij werkt, loopt hier al jaren rond. Hij verdient vertrouwen.”