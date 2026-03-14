Het Grand Prix-weekend in China is inmiddels in volle gang en op de zaterdag waren er natuurlijk de sprintrace én de kwalificatie voor de race van zondag. Net als op zaterdag wordt het weer vroeg dag als je de sessies graag wil bekijken. Hoe laat moet je precies paraat zitten?

De Grand Prix van China heeft de eerste twee dagen erop zitten en dus is het tijd voor het absolute hoofdgerecht in de vorm van de race. George Russell viste door problemen achter het net wat betreft de pole position en moet dus genoegen nemen met een start vanaf P2, achter teammaat Kimi Antonelli. Daarachter zien we beide Ferrari-coureurs, met Lewis Hamilton voorop. Voor Max Verstappen belooft het een zware middag te worden: de viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf P8 en weet dat veel punten scoren ontzettend lastig wordt.

Tijdschema Grand Prix van China

Vanwege het tijdsverschil met China moeten de Nederlandse fans de wekker vroeg zetten. De Grand Prix van China, het hoofdgerecht van het weekend, begint op zondag 15 maart om 08:00 uur. Daarmee is het voor het eerst dit weekend dat een sessie in ieder geval op een enigszins acceptabele tijd begint. Het wordt dus met ontbijt op schoot genieten van de race in Shanghai.

Overzicht tijdschema

Zondag 15 maart

08:00 uur: Grand Prix van China

