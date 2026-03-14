close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli, Mercedes, China

Hoe laat begint de Grand Prix van China?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het Grand Prix-weekend in China is inmiddels in volle gang en op de zaterdag waren er natuurlijk de sprintrace én de kwalificatie voor de race van zondag. Net als op zaterdag wordt het weer vroeg dag als je de sessies graag wil bekijken. Hoe laat moet je precies paraat zitten?

De Grand Prix van China heeft de eerste twee dagen erop zitten en dus is het tijd voor het absolute hoofdgerecht in de vorm van de race. George Russell viste door problemen achter het net wat betreft de pole position en moet dus genoegen nemen met een start vanaf P2, achter teammaat Kimi Antonelli. Daarachter zien we beide Ferrari-coureurs, met Lewis Hamilton voorop. Voor Max Verstappen belooft het een zware middag te worden: de viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf P8 en weet dat veel punten scoren ontzettend lastig wordt.

Tijdschema Grand Prix van China

Vanwege het tijdsverschil met China moeten de Nederlandse fans de wekker vroeg zetten. De Grand Prix van China, het hoofdgerecht van het weekend, begint op zondag 15 maart om 08:00 uur. Daarmee is het voor het eerst dit weekend dat een sessie in ieder geval op een enigszins acceptabele tijd begint. Het wordt dus met ontbijt op schoot genieten van de race in Shanghai.

Overzicht tijdschema

Zondag 15 maart
08:00 uur: Grand Prix van China

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Social media gaat los na waardeloze kwalificatie Verstappen: "Hij is een crimineel, ontsla hem!"

Foutloze Antonelli wordt jongste polesitter aller tijden: “Ik probeerde kalm te blijven”

Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China

Prachtige beelden: Hamilton en moeder delen emotioneel moment na P3 in China

Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

F1-nieuws

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China Startosptelling

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Ontdek het op Google Play
x