Mercedes schuift introductie 'grote update' door naar GP Monaco

Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 15:45

Mercedes neemt de grote update voor de W14 ‘gewoon’ mee naar Monaco, zo heeft het team bekend gemaakt. De planning was om in Imola voor het eerst met de nieuwe onderdelen te rijden, maar daar staken de weergoden een stokje voor.

Imola stond in de agenda’s van veel teams met rood omcirkeld, omdat daar veel nieuwe onderdelen geïntroduceerd zouden worden. De karakteristieken van het stratencircuit van Monaco zijn echter dusdanig anders dat niet iedereen diezelfde onderdelen meeneemt naar het volgende raceweekend. Zo zou Ferrari wachten tot de Grand Prix van Spanje. Mercedes is echter zo teleurgesteld in de huidige prestaties van de W14 dat het ook in Monaco met het nieuwe pakket gaat rijden. Daarmee neemt het team een risico wat betreft schades, maar dat is ingecalculeerd.

In een reactie op vragen van RaceFans heeft Mercedes laten weten het volledig nieuwe pakket mee naar Monaco te nemen. De W14 zou al helemaal zijn aangepast om te worden voorzien van de nieuwe onderdelen. Die moeten een volgende stap opleveren in het verbeteren van het rijgedrag van de auto en aerodynamica. Andrew Shovlin liet eerder al weten dat het team nog meer vernieuwingen klaar heeft staan voor later dit jaar, maar daarvoor moet wel eerst duidelijk zijn dat het team nu een stap in de goede richting zet.

Mercedes staat op dit moment derde in de constructeursstand met 96 punten, achter Aston Martin (102 punten) en Red Bull Racing (224 punten). Mercedes verwacht ook niet dat het verschil met Red Bull in een klap verdwenen is, maar hoopt wel de strijd met Aston Martin en Ferrari in hun voordeel te kunnen beslissen. Lewis Hamilton veroverde in Australië de enige podiumplaats van het team.