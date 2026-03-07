Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"
Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"
Toto Wolff durft langzaam maar zeker een glimlach te laten zien na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië. George Russell en Kimi Antonelli bezorgden Mercedes een één-twee. De teambaas heeft complimenten over voor niet alleen zijn coureurs, maar ook de monteurs.
Russell domineerde de kwalificatie in Melbourne met de snelste tijd in Q1, Q2 en Q3. Een 1:18.518 aan het einde van de sessie was meer dan genoeg voor de pole position. Antonelli maakte een flinke klapper mee in de derde vrije training en de monteurs van de Zilverpijlen hadden een heleboel werk aan de winkel om de W17-bolide te repareren. Op het nippertje waren ze op tijd en de Italiaan kreeg het vervolgens voor elkaar om zich als tweede te kwalificeren. Ze versloegen Isack Hadjar, de Ferrari's en de McLarens.
Wolff dacht dat Antonelli's auto niet gerepareerd kon worden
"Ik weet niet waar ik moet beginnen", vertelde Wolff bij Viaplay. "Hoe de monteurs Kimi's auto hebben gerepareerd... Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn. Uiteindelijk hebben we hem toch naar buiten kunnen sturen en heeft hij P2 te pakken. En hoe George de hele middag heeft gereden, was van een heel ander niveau - een fantastische prestatie."
Wereldkampioenschapsjaar voor Russell?
"Je kunt het zien aan zijn persoonlijkheid, zijn volwassenheid, en hoe hij is als coureur. Hij heeft nog een stap gezet in het zelfvertrouwen dat hij heeft. Dat is mooi om te zien", vervolgde de Oostenrijker, nadat David Coulthard opmerktee dat dit een wereldkampioenschapsjaar kan worden voor Russell. "Ik ben zo blij voor de jongens en meiden in de fabriek in Engeland, die zo hard hebben gewerkt. De afgelopen jaren zijn heel frustrerend geweest."
