Woensdag 17 mei 2023 11:18 - Laatste update: 11:22

Het gebied rondom Autodromo di Imola, de provincie Emilia-Romagna waar aankomend weekend de Formule 1-Grand Prix met dezelfde naam moet plaatsvinden, wordt al enige tijd geteisterd door extreme weersomstandigheden en de verwachtingen voor de komende dagen zien er ook niet best uit. Afgelopen nacht heeft het flink geregend en ook vandaag zal het niet een compleet droge dag worden. Het is al voor de derde keer in de afgelopen twee weken code rood in Noord-Italië.

De mensen die voor Scuderia AlphaTauri werken, zouden hun eigen woningen noodgedwongen verlaten moeten hebben. Het personeel van andere teams slaapt in hotels, maar deze liggen in overstroomd gebied. Er is gevraagd vandaag niet naar het circuit te komen uit veiligheidsoverwegingen. Onder andere de paddock van de Formule 2 ligt onder water. Het blijft een no-go zone en het code rood zal tot en met in ieder geval deze woensdagavond gelden.

Overnachten in fabriek

De fabriek van AlphaTauri ligt in Faenza, een stadje op een paar kilometer afstand van Imola. De renstal van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries liet op Twitter weten dat Faenza wederom getroffen is door hevige regenval en overstromingen, en hoe er via een geldinzamelingsactie geholpen kan worden. Chris Medland van RACER wist te melden dat het personeel dat in het gebied woont, hun eigen huizen hebben moeten verlaten, vanwege de overstromingen. Zij hebben noodgedwongen de nacht doorgebracht in de fabriek van het team. Ferrari, wiens hoofdkwartier ook in Noord-Italië ligt, in Maranello om precies te zijn, deelt haar medeleven met de mensen die zijn getroffen door de ramp.

Alpine en Red Bull

Het personeel van Alpine zou een hotel verlaten moeten hebben vanwege de overstromingen, en in een ander hotel overnacht hebben. Dit zijn de beelden vanuit het hotel waar Alpine zat.

Dit zou het beeld geweest zijn van het Red Bull-personeel, toen ze uit het raam van hun hotel keken.

Deze ochtend zijn er vergaderingen over de voortgang van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Formule 1 zal vanmiddag om 14:00 met een update komen.