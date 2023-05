Remy Ramjiawan

De extreme weersomstandigheden in Emilia-Romagna worden ook door de beleidsbepalers van de Formule 1 strak in de gaten gehouden. Die zouden volgens diverse bronnen woensdagmiddag om 14:00 uur met een update komen over het Grand Prix-weekend, dat over enkele dagen van start zou moeten gaan.

Het gebied Emilia-Romagna wordt de afgelopen weken geteisterd door extreme weersomstandigheden. Eerder deze maand viel er een hoeveelheid regenwater naar beneden, dat normaal gesproken verspreid is over een hele maand. Dat resulteert in flink wat wateroverlast, dat inmiddels ook al mensenlevens heeft gekost. Voor de derde keer in twee weken tijd geldt in het gebied code rood en dat is in de afgelopen dertig jaar slechts vier keer voorgekomen. Het tekent de extreme situatie, waarbij personeel dinsdagmiddag werd geëvacueerd van het circuit.

Update woensdagmiddag

Volgens diverse bronnen komt de Formule 1 woensdagmiddag met een update over de voortgang van het Grand Prix-weekend. Deze ochtend zal er een overleg plaatsvinden tussen de Formule 1-teambazen en de organisatie, om te bepalen wat nu de vervolgstappen moeten gaan worden en in welke hoedanigheid het Grand Prix-weekend doorgang kan vinden. Diverse teams zouden het weekend willen laten doorgaan, maar wensen wel dat het programma enigszins wordt gewijzigd. Om 14:00 uur zal er naar verwachting een update komen over het Grand Prix-weekend.

