Russische organisatie eist miljoenen terug na afgelaste GP in 2022

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 16 mei 2023 18:06

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgde ervoor dat het Formule 1-circus niet meer terugkeerde voor de Grand Prix op het circuit van Sochi. De organisatie van die race wil daarom geld zien.

De Formule 1 was er snel bij om alle banden met Rusland door te snijden toen het land binnenviel in Oekraïne. Haas stuurde coureur Nikita Mazepin de laan uit en verscheurde het sponsorcontract met Uralkali. Ook de Grand Prix in Sochi ging in 2022 niet door en keerde niet meer terug op de kalender. Daar heeft de organisatie vrede mee, maar het ziet wel graag de vooruitbetaalde Roebels teruggestort worden. Naar verluidt was het contract 62 miljoen euro per jaar waard.

Alexey Titov laat in gesprek met het Russische persagentschap Tass namelijk weten dat het volledige bedrag voor het organiseren van de race al was voldaan. “Dat geld zijn ze ons nog steeds verschuldigd. We hebben de Formule 1 gevraagd het terug te betalen, want er was geen race. Ze hebben dat allemaal toegegeven, dus in dat opzicht is er geen probleem, maar technisch gezien is het niet mogelijk om ons terug te betalen.”

Dat heeft alles te maken met de sancties tegen Rusland, die het zo goed als onmogelijk maken handel te drijven met het land en geld over te maken naar Russische rekeningen. “Hebben we nog hoop dat we het geld terugzien? Jazeker. Dit is het geld van ons land en ik ben niet bang om dat naar buiten te brengen”, benadrukt Titov.