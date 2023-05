Remy Ramjiawan

Maandag 15 mei 2023 11:34 - Laatste update: 11:34

Voor het zusterteam van Red Bull Racing wordt de thuisrace in Imola verreden met een nieuwe vloer. Daarmee hoopt de renstal een belangrijke stap voorwaarts te zetten, met het team dat tot op heden nog maar twee punten wist te verzamelen.

AlphaTauri kent tot op heden een relatief teleurstellend seizoen. De formatie uit Faenza kon zich in het verleden nog geregeld in de top tien rijden, maar moet in 2023 hard knokken voor enkele punten. Ook achter de schermen is het onrustig, want teambaas Franz Tost vertrekt aan het einde van het seizoen, ook is er afscheid genomen van chef-aerodynamica Dickon Balmforth.

Artikel gaat verder onder video

Doorontwikkelen

Voorafgaand aan de race in Miami werden er al enkele onderdelen van een groter updatepakket aan de auto toegevoegd. Een nieuwe voorvleugel en nieuwe achteruitkijkspiegels werden op de AT04 gemonteerd. De nieuwe voorvleugel moet iets meer outwash produceren en hoewel dat niet helemaal in lijn ligt met het reglement, zal het volgens het team wel een significant voordeel bieden.

In Imola moet de onderkant van de auto een update krijgen en daarvoor neemt AlphaTauri een gloednieuwe vloer mee. Guillaume Dezoteux, verantwoordelijk voor de prestaties van de wagen, legt bij Formel1 uit: "We zullen in Imola een gloednieuwe bodemplaat gebruiken. We zijn blij dat die op de auto zit. Het is een belangrijke en grote stap en ik hoop dat hij aan de verwachtingen voldoet. Er zijn nog steeds vraagtekens wat betreft de correlatie. Maar tot nu toe voldoen onze updates aan de verwachtingen."

Kleine stap, grote gevolgen

Omdat het veld achter Red Bull Racing enorm dicht op elkaar zit, kan elke tijdwinst, hoe klein dan ook, een grote stap voorwaarts betekenen. "Er zijn meer dan tien auto's die binnen één procent van een rondetijd zitten. De kans is dus aanwezig, dat als de stappen goed genoeg zijn, dan kunnen we veel posities winnen. Maar de andere teams zijn ook constant in ontwikkeling, dus de strijd in het middenveld blijft dit seizoen erg interessant", aldus Dezoteux.