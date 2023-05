Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Emilia-Romagna

Redactie

Maandag 15 mei 2023 10:26

Na één van de nieuwe locaties in de Formule 1, maakt de koningsklasse zich op voor ronde zes van het kampioenschap dat zich zal afspelen op het old-school circuit in Imola. Max Verstappen wist in Miami zijn status als klassementleider te verstevigen, maar Sergio Pérez zal in Italië ongetwijfeld alles uit de kast trekken om de titelstrijd overeind te houden.

De race in Imola is de eerste Grand Prix van de triple header die de Formule 1 staat te wachten. Na de race in Italië vertrekt het circus om een weekje later te racen door de straten van Monte Carlo, om vervolgens een week later af te reizen naar Spanje. De Grand Prix van Emilia-Romagna is daarnaast ook de eerste op Europees grondgebied en veel teams zullen hun eerste grote update van het seizoen meenemen.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Het circuit in Imola keerde in 2020 terug op de Formule 1-kalender, als één van de alternatieve circuits tijdens de pandemie. Dat was de sport zo goed bevallen, dat het inmiddels weer een vaste plek op de kalender heeft verworven. De eerste Grand Prix werd in 1980 gehouden en veel fans kennen de race nog onder de noemer San Marino. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton, de Brit zette in 2020 een 1:15.484 op de klok en dat is tot op heden nog niet verbeterd. De baan is 4,9 kilometer lang en aankomende zondag zullen er 63 ronden worden verreden. Het circuit kent daarnaast negentien bochten en met de grindbakken naast de baan, kunnen de coureurs zich maar weinig fouten veroorloven.

Grand Prix van Emilia-Romagna 2022

Voorlopige weersverwachting

Het weer lijkt aankomend weekend ook weer een flinke rol te gaan spelen. Zo is er volgens Accuweather elke dag wel kans op een bui. Het weekend wordt op vrijdag afgetrapt onder aangename temperaturen, maar er is wel een kans van bijna 90 procent op regen. Op zaterdag is die kans nog maar 49 procent en de coureurs zullen hoogstwaarschijnlijk gaan kwalificeren onder flink wat bewolking. Op raceday wordt er niet alleen een regenbui voorspelt, ook is er een kans op onweer.

De voorspelling wordt de aankomende dagen nog nauwkeuriger, maar voorlopig kunnen de poncho's en de paraplu's mee in de koffer naar Imola🇮🇹 #f1 #formula1 #Formule1 #ImolaGP pic.twitter.com/F6EP5qFVCd — GPFans NL (@GPFansNL) May 15, 2023

Stand in coureurskampioenschap

Stand in constructeursklassement

1. Red Bull Racing 224 punten 2. Aston Martin 102 punten 3. Mercedes 96 punten 4. Ferrari 78 punten 5. Alpine 14 punten 6. McLaren 14 punten 7. Haas 8 punten 8. Alfa Romeo 6 punten 9. AlphaTauri 2 punten 10. Williams 1 punt

Tijdschema Grand Prix van Imola

Het raceweekend wordt op vrijdag 19 mei om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 20 mei gaat om 12:30 uur van start met de derde en laatste vrije training, waarna om 16:00 uur de kwalificatie van start gaat. De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt op zondag 21 mei verreden en gaat om 15:00 uur van start.

Vrijdag 19 mei

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 20 mei

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 21 mei

Grand Prix: 15:00 uur