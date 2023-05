Remy Ramjiawan

Zondag 14 mei 2023 16:12 - Laatste update: 16:13

Als het aan David Coulthard ligt, dan gaat de Formule 1 werk maken van het organiseren van een race door de straten van New York. De Schot heeft er een aantal jaren geleden een demonstratie gehouden in een Red Bull en heeft nog altijd goede herinneringen aan een sectie "waar Eau Rouge niks bij is".

In 2023 zijn er al drie races in de Verenigde Staten terug te vinden op de Formule 1-kalender. Daar kan er volgens Coulthard nog wel eentje bij en daarvoor wijst hij naar New York. Niet iedereen is even blij met het accent dat momenteel op de Verenigde Staten ligt, maar met Amerikaanse eigenaren aan het roer, is de koerswijziging natuurlijk niet ondenkbaar. Voorlopig zijn er nog altijd meer races in Europa, dan aan de andere kant van de plas en dus ziet Coulthard bij Motorsport.com nog wel een plekje voor de Grand Prix van New York.

Ongelooflijk

Het idee om een race te organiseren in New York is niet nieuw. In 2012 waren er plannen om aan de overkant van de Hudson, in Weehawken, New Jersey een circuit neer te leggen. Coulthard reed die route tijdens een demonstratie voor Red Bull. "Het was ongelooflijk. Aan de overkant van Manhattan, met een sectie waar Eau Rouge op Spa niks bij was! Als ze dat plan weer boven water kunnen halen, zou dat de perfecte locatie zijn", zo ziet hij.

Amerika veroveren

Los van het feit of er plek zou zijn op de kalender, vindt Coultard dat de Verenigde Staten als gigantisch land nog wel een race verdient. "Kijk naar de grootte van het land, dan is vier races best mogelijk. En dat is de ultieme droom: Amerika veroveren. Elke race heeft zijn eigen smaak. Van staat tot staat verschilt Amerika enorm, dat zie je terug in de evenementen", zo stelt hij. Afgelopen weekend werd de race in Miami verreden, later dit jaar staan Austin en Las Vegas nog op het programma.