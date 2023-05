Remy Ramjiawan

Zondag 14 mei 2023 15:04 - Laatste update: 15:05

Red Bull-teambaas Christian Horner was in het verleden ook aan het knokken als coureur, maar besloot op 25-jarige leeftijd zijn helm aan de wilgen te hangen. De Brit is inmiddels de langstzittende teambaas in de Formule 1 en geen moment spijt gehad van de keuze.

De Brit werd in 2005 naar Red Bull Racing gehaald, als teambaas van Arden International. De Brit werd daarmee de jongste teambaas uit de geschiedenis van de sport en Horner wist in al zijn tijd bij de renstal, maar liefst vijf wereldtitels voor de teams te pakken en zes kampioenschappen voor de rijders. In 2023 maakt het Oostenrijkse team de dienst uit binnen de sport en Horner gaat bij de Financial Times in op zijn eigen racecarrière.

Artikel gaat verder onder video

Enorme risico's

Horner stopte in 1998 bij het Formule 2-team van Arden op 25-jarige leeftijd. "Ik stopte omdat ik zo hoog kwam in de Formule 2, maar ik zag in dat naarmate de auto's krachtiger worden, je ook steeds meer gaat realiseren wat de risico's zijn", zo wijst hij naar de oorzaak van zijn pensioen. "Het vermogen om je hoofd los te koppelen van je hart is soms moeilijk en ik was niet bereid de risico's te nemen."

Van coureurs in de Formule 1 wordt gevraagd om de limiet op te zoeken en soms gaan rijders daar overheen. Dat is het risico dat Horner niet meer wilde nemen, maar ook niet meer kon nemen. "Er was een zelfbehoud dat in werking trad en zei 'dit is dom', dus ik wist op dat moment dat het tijd was om te stoppen", aldus de teambaas van Red Bull Racing.