Remy Ramjiawan

Zondag 14 mei 2023 11:33 - Laatste update: 11:33

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft nog altijd vrede met zijn beslissing om uit de sport te stappen, maar geeft toe dat hij toch wel een aantal dingen mist. De inmiddels 35-jarige coureur wilde meer tijd met zijn familie doorbrengen, ook strookte de Formule 1 niet meer met zijn persoonlijke doelstellingen.

Het kwam in juli 2022 als donderslag bij heldere hemel: het aangekondigde afscheid van Vettel. De Duitser werd daarmee, onbedoeld, de veroorzaker van een heleboel wisselingen. Fernando Alonso koos ervoor om het stoeltje van de Duitser bij Aston Martin over te nemen. Het zitje dat de Spanjaard vervolgens bezet hield, kon worden ingevuld door Oscar Piastri, maar die verkoos een avontuur bij McLaren en daardoor koos het Alpine voor Pierre Gasly om plaats te nemen naast Esteban Ocon.

Artikel gaat verder onder video

Competitie en spanning

De afgelopen maanden wordt de naam van Vettel gelinkt aan Red Bull Racing. Hij zou volgens de wandelgangen de ideale opvolger van Helmut Marko zijn. Vettel sprak met BILD am SONNTAG over zijn leven buiten de Formule 1. "Tot nu toe gaat het heel goed met mijn beslissing. Maar wat ik het meest mis is de competitie en de spanning", zo vertelt hij. Later dit jaar zal de Duitser achter het stuur van Formule 1-auto's kruipen tijdens het Goodwood Festival of Speed. Ondanks dat het niet op het scherp van de snede racen is, kan hij daar wel van genieten. "Goodwood is niet echt een circuit. Toch is het leuk om even achter het stuur te zitten."

Volg de sport met veel belangstelling

Dat Vettel nu niet meer in de paddock terug te vinden is, betekent niet dat hij het spelletje niet meer volgt. "In het begin was het vreemd om er niet bij te zijn. Maar ik kan er goed mee overweg en volg de sport met grote belangstelling." Aston Martin is voorlopig de revelatie van het seizoen, door voorlopig de tweede plek in het klassement te bezetten en met vier podiumplekken tot nu toe. Dat niet hij, maar opvolger Alonso de grote man is bij het team, daar kan hij prima mee leven. "Ik ben erg blij voor mijn voormalige team. Ze hebben de afgelopen jaren ook hard gewerkt. Het is mooi dat ze nu een paar trofeeën in de wacht slepen", aldus Vettel.