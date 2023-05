Jordy Stuivenberg

Zaterdag 13 mei 2023 19:30

Fernando Alonso en Flavio Briatore kenden samen succesvolle jaren bij Renault, maar de ex-teambaas is blij dat zijn pupil weg is uit Enstone. Alonso stapte over naar Aston Martin en is daar dit seizoen behoorlijk succesvol.

Alonso liet eerder al doorschemeren dat Alpine hem slechts een een-jarig contract voorschotelde en dat de onderhandelingen langer duurden dan hij wilde. Dat resulteerde in de onverwachte wissel naar Aston Martin, iets waar Briatore al langer voorstander van was. De oud-teambaas van Renault behartigt nog altijd de zaken van Alonso en maakte zo van dichtbij mee hoe de deal tot stand kwam.

Het was Briatore zelf die doorhad dat er mogelijkheden waren bij Aston Martin, zo bevestigt hij tegenover de Italiaanse krant Il Riformista. “Fernando is de echte verrassing van dit seizoen”, bewierrookt hij de Spanjaard. “Aston Martin is een team dat vorig seizoen niet competitief was. Daarna haalden ze belangrijke mensen weg bij Red Bull en Mercedes, terwijl ze flink geïnvesteerd hebben in hun fabriek. Daarom heb ik Fernando aangeraden naar Aston Martin te gaan.”

Aston Martin is zeker een team om rekening mee te houden in het WK, maar Briatore verwacht niet dat het Engelse team ineens kan vechten om de titel. “Als er geen gekke dingen gebeuren, is het kampioenschap al beslist. Aston Martin deed het goed in Miami, ook al past die baan niet direct bij de auto. Ik denk dat ze het van Grands Prix als Monaco moeten hebben, want daar kan altijd iets verrassends gebeuren.”