Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'

Norris niet de titelfavoriet bij bookmakers: 'Daar ben ik het volledig mee eens'

Remy Ramjiawan
Hoewel regerend wereldkampioen Lando Norris in 2026 jaagt op zijn tweede wereldtitel op rij, moet hij in gesprek met Sky Sports F1 de bookmakers gelijk geven. Zij stellen dat Norris, ondanks het feit dat McLaren ook beschikt over een Mercedes-krachtbron, niet de titelfavoriet is voor het nieuwe seizoen.

Het team van McLaren kende tijdens de shakedownweek in Barcelona enkele kleine problemen. Zo kon Oscar Piastri op donderdag tijdens de middagsessie niet in actie komen, omdat zijn MCL40 kampte met brandstofproblemen. Toch heeft het team nog meerdere momenten om de wagen verder uit te dokteren, namelijk tijdens de twee testweken die later nog in Bahrein plaatsvinden.

Norris underdog in 2026, Russell titelfavoriet

Wereldkampioen Norris kruipt in gesprek met het Britse medium in de underdogrol wanneer hij hoort dat bookmakers George Russell als titelfavoriet aanwijzen: “Hij is inderdaad de grote favoriet, om eerlijk te zijn. Ik ben het dan ook volledig eens met de bookmakers.”

Mercedes-fabrieksteam VS McLaren

McLaren is klantenteam van Mercedes en beschikt weliswaar over dezelfde power unit, maar toch verwacht F1-journalist Craig Slater dat het papaja-oranje team iets langer nodig heeft om de motor volledig te doorgronden. “Ik denk dat dat een lastig punt is om te beoordelen. HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains) heeft fantastisch werk geleverd door de motoren nu al gereed te hebben. Dat was een enorme taak. Als je ziet hoeveel tijd het kost om een auto op te bouwen, en datzelfde geldt voor motoren, misschien zelfs nog meer, dan begrijp je dat er nog veel te leren valt. Er zijn dingen die zij zullen leren en sommige dingen leren wij weer, maar we maken allemaal deel uit van dezelfde familie.”

