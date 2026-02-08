De shakedownweek zit erop en we hebben een eerste glimp gezien van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. Toch is de verwachting dat de diverse teams nog updates zullen introduceren voordat het seizoen van start gaat in Melbourne. De definitieve versies van de auto’s laten dus nog even op zich wachten. Maar waarom krijgen we eens in de vijf tot zeven jaar te maken met een nieuwe generatie Formule 1-auto’s? En waarom behoudt de sport niet gewoon een goed werkende auto? In deze GPFans Special duiken we daarin.

De Formule 1 ging in 1950 officieel van start, maar de wagens die destijds de baan op gingen, waren heel anders dan die van anno 2026. Zo begon de sport met auto’s waarin de motor bijvoorbeeld voorin lag, in plaats van achter de coureur zoals we dat nu kennen. Ook speelde aerodynamica destijds een veel kleinere rol. Het was het tijdperk waarin Juan Manuel Fangio furore maakte en vijf keer wereldkampioen werd.

Veiligheid belangrijke pijler

De sport was in die periode echter ook een stuk minder veilig dan tegenwoordig en de auto’s werden soms omschreven als rijdende bommen. Van 1950 tot en met de jaren tachtig zijn er bijna vijftig coureurs om het leven gekomen tijdens raceweekenden. Dat vormt dan ook de eerste pijler voor de FIA om nieuwe reglementen te schrijven: het verbeteren van de veiligheid van de coureurs. Een van de meest zichtbare veiligheidsmaatregelen die recent is toegevoegd, is bijvoorbeeld de HALO, die in 2018 verplicht werd. Maar denk ook aan verbeterde helmen, brandwerende pakken en sterkere cockpits van carbon. Vaak wordt na een groot ongeluk of een zware crash een nieuwe regel ingevoerd om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Link met staatauto's

De Formule 1 is de pinnacle van de autosport en grote teams hebben altijd veel geld geïnvesteerd om hun auto’s zo snel mogelijk te maken. Daarbij kwam ook de nodige innovatie kijken, die vandaag de dag terug te vinden is in onze straatauto’s. Denk bijvoorbeeld aan het terugwinnen van energie bij het remmen in hybride auto’s of aan paddle shifters die in veel sportauto’s worden gebruikt. Ook spoilers op straatauto’s hebben hun oorsprong in de Formule 1, net als de bredere toepassing van turboladers en efficiëntere motoren. De FIA zet er dan ook op in dat de Formule 1 relevant blijft voor de autotechniek buiten de sport.

Duurzame brandstof

Daarnaast spelen nieuwe motoren en duurzamere brandstoffen een steeds grotere rol, zoals vanaf 2026 het geval zal zijn. Het doel is om deze technologieën uiteindelijk ook in straatauto’s toe te passen. Het idee is dat de Formule 1 nieuwe technieken introduceert en tot in den treure test, zodat de kinderziektes eruit zijn zodra ze hun weg vinden naar de consumentenmarkt. Zie het als een laboratorium waarin teams voortdurend aan de knoppen draaien.

Sport VS entertaiment

Een ander belangrijk doel van het wijzigen van de regels is het verbeteren van de actie op de baan. De gedachte hierachter is dat teams bij een nieuw reglement weer vanaf nul beginnen, waardoor kleinere teams een grotere kans krijgen om de topteams uit te dagen. Het ironische is echter dat de sport juist ook gebaat is bij stabiliteit in de reglementen. Wanneer regels langer in stand blijven, kruipen teams namelijk steeds dichter naar elkaar toe. Dat zagen we de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook, waarbij McLaren uiteindelijk het stokje als dominant team overnam van Red Bull Racing.

FIA heeft naar fans geluisterd voor 2026-regels

Het reglement voor 2026 wordt vaak omschreven als de grootste wijziging ooit in de Formule 1. Waar de auto’s de afgelopen jaren juist groter en zwaarder zijn geworden, moet men met de 2026-auto’s terugkeren naar lichtere en wendbaardere bolides. “Het hart van de technische reglementen voor 2026 is een duidelijke en weloverwogen visie: het wendbare-autoconcept. Een auto die lichter, wendbaarder en responsiever is op de input van de coureur. Deze reglementen brengen innovatie op zowel het gebied van het chassis als de krachtbron, met één doel: closer, competitiever en duurzamer racen voor fans en coureurs. Vanaf 2026 zal de Formule 1 rijden op geavanceerde duurzame brandstof, waarmee de leidende rol van de sport in innovatie ook buiten het circuit wordt versterkt. En vanzelfsprekend blijft veiligheid onze absolute prioriteit. Onze gemeenschap, de coureurs, de teams en de fans, heeft gesproken. Wij hebben geluisterd,” aldus FIA-president Mohammed Ben Sulayem

