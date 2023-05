Vincent Bruins

Vrijdag 12 mei 2023 13:23 - Laatste update: 13:24

Ferrari wil maar al te graag haar snelheid in de Grands Prix verbeteren. De Italiaanse renstal heeft de pace al goed te pakken in de kwalificaties op de zaterdag, maar het lukt nog niet om die snelheid vast te houden op de zondag. Jock Clear denkt dat het team al weer weet waar de problemen liggen.

Op het Baku City Circuit in Azerbeidzjan bleek maar weer hoe goed de Ferrari is in de kwalificatie. Charles Leclerc pakte niet alleen pole position voor de Grand Prix, maar ook nog eens voor de Sprint. Op de zaterdag werd hij echter verslagen door Sergio Pérez, evenals op de zondag. Leclerc zag in de Grand Prix in Bakoe ook nog Max Verstappen aan zich voorbijgaan.

Red Bull sandbaggen in kwalificatie

"We moeten ons petje afnemen voor Red Bull, en toegeven dat ze iets heel, heel slims doen en dat hun auto ontzettend goed werkt qua racepace," vertelde Jock Clear, Senior Performance Engineer van de Italiaanse renstal, tegenover de aanwezige media in Miami. "We zouden wellicht kunnen concluderen dat ze wat snelheid in de kwalificatie opgeven en dat we ze daarom kunnen verslaan in de kwalificatie. Het is nog een leerproces met de nieuwe auto en ik denk dat onze beide coureurs het erover eens zijn dat we in Azerbeidzjan een auto hadden waarmee ze comfortabel konden racen. We waren wel teleurgesteld dat we zo ver achter de Red Bulls zaten en ze niet konden uitdagen, maar we hebben wel vooruitgang geboekt ten opzichte van Mercedes en Aston Martin."

Begrijpen waar we problemen liggen

"Dit is wat we moeten proberen uit te zoeken," vervolgde Clear over het verschil in racepace tussen Red Bull en Ferrari. "We begrijpen waar de problemen liggen. We kijken naar wat er in de race gebeurt in vergelijking met wat er in de kwalificatie gebeurt, we kunnen enkele verschillen zien, maar waar we misschien nog geen begrip van hebben is hoe het kan zijn dat de verschillen zo groot zijn geworden. We zitten in het proces om vast te stellen wat we kunnen doen en of we ons ergens anders op moeten concentreren. Misschien moeten we maar stoppen met focussen op onze pace in de kwalificatie, maar dat is altijd een moeilijke pil om te slikken, omdat het vaak voorkomt dat races bepaald worden in de kwalificatie, dus we kunnen het ons ook niet veroorloven. Hoe dan ook, we moeten begrijpen hoe we onze racepace kunnen verbeteren."