De 41-jarige Fernando Alonso beleeft bij Aston Martin zijn tweede jeugd en twijfelt over zijn toekomstplannen. De Spanjaard heeft momenteel een meerjarige deal op zak en vermoedelijk loopt dat tot en met het einde 2024. Of hij nu moet bijtekenen of zal gaan stoppen, daar is hij simpelweg nog niet over uit.

Hoewel er eerst nog werd getwijfeld over de overstap van de Spanjaard naar Aston Martin vanuit Alpine, heeft Alonso de critici de mond gesnoerd, door in 2023 al vier keer het podium te vinden. Ook op het gebied racen laat de tweevoudig kampioen nog altijd zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden, want ook zijn acties op de baan zijn nog om door een ringetje te halen. Aston Martin timmert aan de weg en hoopt binnen afzienbare tijd mee te dingen om de wereldtitel en Alonso twijfelt over zijn vervolgstappen.

Verleidelijke opties

"De zaken lijken dit jaar beter te gaan dan we hadden verwacht en misschien betekent dat de verleiding om het contract in de toekomst te verlengen. Maar er is ook de verleiding om te stoppen en wel met een glimlach op mijn gezicht. Ik weet het niet, eerlijk gezegd", zo citeert F1Fanatic. De Spanjaard is dus duidelijk aan het twijfelen over zijn toekomst, nadat Aston Martin heeft laten zien dat het stappen richting de top kan maken.

Het moet het wel waard zijn

Het nieuwe motorreglement gaat in 2026 in en dat kan voor een opschudding zorgen, waar Aston Martin weleens van kan profiteren. "Het is waar dat er in 2026 weer een verandering in de reglementen komt met de nieuwe motoren. En dat is een andere verleiding. Ik voel me fris, ik voel me snel, ik voel me gemotiveerd. Of dat over twee, drie, vier of hoeveel jaar dan ook, nog steeds zo is, dat weet ik niet. Om in de Formule 1 te zitten, geef je familie, leven en vriendschappen op, dus het moet het waard zijn. Zeker aan het einde van mijn carrière wil ik weer voor iets belangrijks vechten", aldus Alonso die ogenschijnlijk wacht op de bevestiging dat Aston Martin een kampioenschapsauto kan afleveren.