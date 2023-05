Lars Leeftink

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 heeft vooral voor Mercedes tot nu toe totaal niet goed uitgepakt. De hoop was dat er in 2023 verbetering zou zijn en dat het gat gedicht zou worden, maar tot nu toe lijkt het tegenovergestelde waar te zijn. Hoe gaat Mercedes het gat tijdens dit tijdperk in de Formule 1 goedmaken richting Red Bull, als dit al mogelijk is?

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1, dat begon in 2022, had als voornaamste doel om de spanning in de sport te verbeteren door meer spektakel en inhaalacties te creëren. Statistisch gezien is dit gebeurd, want er waren in vergelijking met 2021 in 2022 meer inhaalacties. Toch zijn er, ook in 2023, vanuit de coureurs weer klachten over het inhalen en de DRS-treinen. Mercedes zal daarnaast ook genoeg hebben om over te klagen als het gaat om de W14, die niet heel veel sneller en beter is gebleken dan de W13.

2014-2020

Eerst terug naar het vorige tijdperk, iets wat Mercedes waarschijnlijk ook wel graag zou willen. In deze periode domineerde Lewis Hamilton met de Silver Arrows en werd zijn reeks aan titels alleen verstoord in 2016 door teamgenoot Nico Rosberg. Verder won Hamilton tijdens die seizoenen alle kampioenschappen en schreef Mercedes ook alle titels bij de constructeurs op zijn naam. Red Bull en Ferrari konden alleen maar toezien hoe de Silver Arrows nagenoeg onverslaanbaar waren. Dit veranderde in 2021, het jaar voor het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1.

De ommekeer

In 2021 was het namelijk Max Verstappen die voor het eerst in jaren een uitdager bleek van Hamilton. Sterker nog: dankzij een controversiële slotfase in Abu Dhabi won de Nederlander zijn eerste titel van zijn F1-carrière. Hiermee werd de reeks van Hamilton doorbroken. Het bleek ook het laatste seizoen te zijn dat Mercedes de dominante factor was in de Formule 1. Vanaf 2022 zou er een ander team domineren en begonnen bij Mercedes de problemen.

2022 en 2023

Het voornaamste probleem van de W13 in 2022 was porpoising. Het was zelfs zo erg dat Hamilton en George Russell lichamelijke klachten begonnen te krijgen. Na de Grand Prix van België besloot de FIA om regelwijzigingen door te voeren die de veiligheid van de coureurs zou beschermen door porpoising te verminderen. Deze regelwijzigingen zorgde er wel voor dat Mercedes wat beter ging presteren en zelfs een zege zou boeken met George Russell, waardoor er begin 2023 hoop was dat het team het gat met Red Bull tijdens de winter kon dichten. Zeker gezien de 10% windtunneltijd die er bij Red Bull vanaf was gegaan als straf voor het overtreden van de budgetcap in 2021.

Toch bleek Red Bull goed voorbereid te zijn op deze staf en is het gat in 2023 eigenlijk alleen maar groter geworden. Terwijl Red Bull ondanks de straf blijft domineren richting de races in Europa, is Mercedes ineens aan het concurreren met niet alleen Ferrari maar ook Aston Martin. In 2023 is het vaak gegaan over de W14B, iets wat zou moeten gebeuren via upgrades die de komende weken worden doorgevoerd. Toch is er zelfs bij Mercedes zelf nog weinig vertrouwen.

Upgrades 2023

Dat er upgrades aan zitten te komen richting de races in Europa, is geen geheim. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, gaf al aan dat er in Imola een grote upgrade gaat komen. Toch liet de Oostenrijker ook al doorschemeren dat Mercedes momenteel met een 'andere realiteit' te maken heeft en dit moet accepteren. Volgens Wolff is de verwachting niet dat deze upgrades er ineens voor gaan zorgen dat Red Bull tijdens de races uit te dagen is. Richting races in onder meer Silverstone zullen ze ook nog met upgrades komen, waarna de focus toch ook op 2024 zal moeten. De vraag is hoeveel het voordeel qua testtijd Mercedes gaat opleveren gedurende het seizoen 2023, want het gat met Red Bull is momenteel enorm.

Toekomst

De vraag die nu rest is of Mercedes tijdens het huidige tijdperk nog een betere mogelijkheid krijgt dan dit jaar om in te lopen op Red Bull, gezien de straf die de regerend wereldkampioen nog tot eind oktober heeft. Daarna zijn de verhoudingen weer minder in het voordeel van Mercedes en zal het minder makkelijk zijn om in rap tempo tijd af te snoepen van het huidige gat. Het vorige tijdperk, toen Mercedes in het voordeel was, heeft wel bewezen dat een gat richting een topteam heel lastig te dichten is als het eenmaal ontstaan is. Mercedes heeft er echter wel de coureurs, faciliteiten, financiële mogelijkheden en medewerkers voor om dit voor elkaar te krijgen. Zien jullie Mercedes richting het einde van 2023 Red Bull weer uitdagen, gaat dit pas in 2024 gebeuren of zal Red Bull tot de nieuwe reglementen in 2026 het dominante team zijn? Laat het weten in de poll hieronder of in de comments!