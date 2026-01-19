Max Verstappen gaat met een compleet nieuw startnummer rijden in het F1-seizoen van 2026. Waar hij eerst 33 en 1 had, neemt hij nu die van Daniel Ricciardo over. Maar hoe heeft hij zijn voormalige Red Bull Racing-teamgenoot en -rivaal zo ver gekregen dat het mocht?

Verstappen zal dit jaar uitkomen met startnummer 3. Dat is een grote verandering ten opzichte van de afgelopen seizoenen. Hij reed van 2022 tot en met 2025 met nummer 1 als regerend wereldkampioen, maar dat moest hij afstaan, toen hij de titel met slechts twee punten moest toegeven aan Lando Norris. In plaats van terug te keren naar zijn oude nummer 33, heeft Verstappen officieel gekozen voor nummer 3. Hij was altijd al fan van dat nummer, maar het was bezet door Ricciardo. Nu de Honey Badger al een tijdje is vertrokken uit de koningsklasse en er nieuwe reglementen zijn omtrent het wisselen van startnummers, kon Verstappen eindelijk zijn droomnummer vastleggen voor 2026. De Limburger krijgt Isack Hadjar als nieuwe teamgenoot, en die zal met nummer 6 rijden.

Verstappen onthult hoe hij Ricciardo kon overtuigen

Omdat Ricciardo tot en met de Grand Prix van Singapore in 2024 racete met nummer 3, was deze volgens de reglementen tot oktober 2026 niet beschikbaar. Verstappen had volgens de oude regels sowieso niet een ander nummer mogen kiezen, maar vanwege een nieuwe regel die sinds dit jaar geldt, mag hij nu wel wisselen. Met speciale goedkeuring van Ricciardo is nummer 3 eerder vrijgekomen dan de regels aangeven, en dus heeft Verstappen geluk. Maar hoe heeft hij de Australiër zo ver gekregen?

"Hoe heb je Ricciardo precies kunnen overtuigen om nummer 3 aan jou te overhandigen?", werd Verstappen gevraagd bij de lancering van Red Bull en Ford in Detroit. De viervoudig wereldkampioen lachte en antwoordde: "Een paar drankjes doen samen, dat helpt altijd wel."

