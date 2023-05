Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 mei 2023 20:45

Na afloop van de Grand Prix van Miami was er voor Max Verstappen natuurlijk reden om de bloemetjes buiten te zetten na zijn derde overwinning van het seizoen. De Nederlandse coureur besloot om vriendin Kelly Piquet, Martin Garrix en nog elf andere vrienden en familie mee te nemen naar een Grieks restaurant.

Het weekend in Miami leek voor Verstappen allesbehalve ideaal te beginnen met een teleurstellend verlopen kwalificatie op zaterdag. Door de crash van Charles Leclerc in Q3 kon de regerend wereldkampioen niet meer beginnen aan een snel rondje en dus moest hij genoegen nemen met een negende startpositie voor de Grand Prix van zondag. De verre van ideale papieren voor de race deerden Verstappen niet en gewapend met een goede tactiek kwam de Limburger alsnog naar boven drijven als snelste man in Miami.

Grieks restaurant

Zodoende wist Verstappen alweer zijn derde overwinning van het seizoen op zijn conto te schrijven en dus was er reden voor een feestje, daar de coureurs nu twee weken hebben tot de volgende Grand Prix. Zoals bekend is Miami natuurlijk geen onaardige plek om de bloemetjes eens buiten te zetten en dus nam Verstappen na zijn verplichtingen in de paddock vriendin Piquet, goede vriend Garrix en nog elf andere vrienden en familie mee naar het Griekse Michelinster restaurant Doya, zo weet Greek City Times te melden.

Aan de cocktails

De wereldkampioen had daar een heerlijke avond met zijn gezelschap. Men genoot in een semi privégedeelte van het restaurant van de nodige cocktails en het heerlijke eten en vanzelfsprekend was er ook even tijd voor een aantal foto's met de eigenaars van het Griekse etablissement. Volgens de berichtgeving bleef de Verstappen-entourage tot na één uur in de nacht aanwezig om te genieten van de gezelligheid, alvorens zij weer vertrokken.