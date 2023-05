Alonso sneert weer naar Ocon: "Lance denkt wél als teamgenoot"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 15:15

Fernando Alonso is nog niet klaar met ex-teamgenoot Esteban Ocon. De twee vlogen elkaar bij Alpine al regelmatig in de haren, maar ook na de switch naar Aston Martin valt er nog genoeg te bespreken.

Alonso wordt er de afgelopen tijd regelmatig mee geconfronteerd dat hij zo gemoedelijk omgaat met Lance Stroll, zijn nieuwe teamgenoot bij Aston Martin. Zo gaf hij in Bakoe tijdens de race een aantal suggesties wat betreft de rembalans en zag hij in Miami op de schermen live hoe Stroll een fraaie inhaalactie plaatste. Is dat alleen omdat Stroll het zoontje van de baas is of heeft Alonso echt het beste met hem voor?

In gesprek met El Mundo Deportivo gaat de Spanjaard daar dieper op in. Conclusie: het contrast met oud-collega Esteban Ocon had niet groter kunnen zijn. “Lance is een coureur die denkt als een teamgenoot. Vorig jaar was de situatie totaal omgekeerd. Daar was ik altijd het eerste target van mijn teamgenoot en het moge duidelijk zijn dat je dan niet denkt in het belang van het team.”

De prettige werksfeer bij Aston Martin zorgt ook voor hernieuwde motivatie bij Alonso, inmiddels 41 jaar oud en daarmee de oudste coureur op de grid. “Ik ben altijd gemotiveerd, werk altijd hard. Ik had alleen niet altijd een team dat in mij geloofde. Ik ben niet veranderd, maar Aston Martin verandert alles voor mij."