Remy Ramjiawan

Dinsdag 9 mei 2023 12:51

Michael Andretti is nog altijd bezig met zijn project om als team te starten in de Formule 1. De zoon van één van de succesvolste Amerikaanse autocoureurs, Mario Andretti, liet in Miami weten dat hij van plan is om deze week de officiële aanvraag in te dienen bij de FIA en dat zijn team op de achtergrond al volop bezig is met de opbouw van de renstal.

Andretti is één van de vocaalste teameigenaren die zich wil nestelen in de Formule 1. Al sinds vorig jaar meldde de Amerikaan dat hij wel oren heeft in een deelname aan de sport. Toch zit niet iedereen daarop te wachten. De FIA was in eerste instantie niet happig om nieuwe teams toe te laten, maar opende in januari het Expression of Interest-proces. Teams konden via dat proces de aanvraag indienen en PlanetF1 heeft begrepen dat er inmiddels al teams zijn geweest die te horen hebben gekregen wat ze moeten veranderen om de kansen te vergroten. De definitieve beslissing van de FIA wordt echter in juli verwacht.

Midden in het proces van de FIA

Tijdens het afgelopen Grand Prix-weekend in Miami was Andretti één van de gasten die aanwezig was rondom het Hard Rock Stadium. Martin Brundle liep voorafgaand aan de race zijn gridwalk en kwam de Amerikaan voor de camera van Sky Sports F1 tegen. "We zijn ermee bezig en we zitten midden het proces van de FIA", zo opende de zestigjarige Andretti. Het gaat volgens hem dan ook voortvarend: "We dienen deze week ons ​​[laatste] papierwerk in en hopelijk krijgen we midden juli antwoord, dus we boeken goede vooruitgang." Andretti zet in op een deelname van het 2025-seizoen, daar waar Audi er bijvoorbeeld voor kiest om pas vanaf 2026 te starten, wanneer het nieuwe motorreglement ingaat.

Weerstand nog steeds aanwezig

Toch is er nog steeds wat weerstand vanuit de huidige Formule 1-teams. Niet alleen het delen van de prijzenpot is nog steeds een heikel punt, ook de investering die de andere teams hebben gedaan om de sport op het huidige niveau te krijgen, om vervolgens te zien dat nieuwkomers willen profiteren, valt ook niet even lekker. "Ik bedoel, als het inkomen van de tien [teams red.] verwatert, is het alsof kalkoenen stemmen voor Kerstmis. Waarom zouden ze dat doen?", zo trok Christian Horner in Miami de vergelijking. Naast Andretti heeft Panthera Team Asia zich ook gemeld om in de toekomst mee te doen in de koningsklasse.