Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 21:02

Max Verstappen was afgelopen weekend niet de enige winnende Verstappen in de autosport. Vader Jos Verstappen wist namelijk de Monteberg Rally op bloedstollende wijze in de wacht te slepen. De weg er naartoe was door zijn gezondheid echter verre van makkelijk, dus was hij blij weer te kunnen genieten van het racen.

Na zijn zinderende zege in de Monteberg Rally verscheen Jos aan de telefoon om bij Radio 538 in gesprek met Frank Dane zijn overwinning te bespreken. "Inderdaad, het ging lekker gisteren. Na een kleine afwezigheid was het weer de eerste keer. Ik had er toch even uit gelegen. Ik voelde mij niet zo lekker. Daar ben ik aan geopereerd. Nu voel ik me weer kiplekker, vandaar dat ik nu achter het stuur zit van een rallyauto." Op de vraag van Dane wat er precies aan de hand was, houdt Verstappen senior zijn kaken stijf op elkaar. "Dat hou ik liever privé, maar het is wel allemaal goed gekomen. Ik voel me lekker, dat is het belangrijkste."

Artikel gaat verder onder video

Wat rally zo mooi maakt

Vervolgens wordt er behandeld wat Verstappen nu zo tof vindt aan het rallyrijden. "Je moet goed bij de les blijven ja, je neemt wel wat risico’s. Er zitten snelle bochten in en je komt langs bomen. Er is geen ruimte voor fouten. Het is ontzettend uitdagend en daar hou ik van. Het is iets nieuws wat ik nog niet gedaan heb. Alle circuits in Europa die ken ik wel, dus dit is een nieuwe uitdaging. Het is lekker relaxed, ze laten je lekker met rust", stelt de vader van Max.

Zege Max Verstappen

Ten slotte gaat het tóch nog even over de overwinning van zijn zoon in Miami. Verstappen junior reed daar knap vanaf de negende startpositie richting de overwinning en dus is Jos trots op hoe volwassen zijn zoon tegenwoordig achter het stuur zit. "Ik vond het een geweldige race. Mooi om te zien hoe rustig hij iedereen inhaalde. Ik had al voorspeld dat hij ging winnen. Hij is niet gek te krijgen. Hij doet het ontzettend goed. Dat is waanzinnig om te zien. Ik ben een trotse vader."