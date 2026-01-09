De F1-bolides van 2026 worden vanwege nieuwe technische reglementen compleet anders vergeleken met vorig jaar. Voor Red Bull Racing hoort er bij nieuwe regels ook een nieuwe filosofie. De Oostenrijkse formatie waar Max Verstappen voor uitkomt, gaat het met de ophanging namelijk heel anders aanpakken.

Aan de wielen van een auto zitten ophangingen verbonden. Zonder ophanging zou het chassis direct aan de wielen vastzitten. Gaat een auto dan over bijvoorbeeld de kerbs, dan zouden de wielen en daarmee ook het chassis erg gaan schudden met gripverlies tot gevolg. De ophanging vangt namelijk de energie van hobbels op en houdt daarmee het wiel op het circuit. Alle vier de wielen van een Formule 1-auto hebben een wishbone bovenaan gemonteerd en een wishbone onderaan gemonteerd. De bovenste is normaal gesproken ietsje korter dan de onderste voor negatieve camber. Daardoor staan de banden een beetje diagonaal wanneer de auto stilstaat, maar het zorgt tijdens het racen voor meer contact met het circuit en dus meer grip.

Verschil tussen pull-rod en push-rod

Tussen de wishbones vinden we de ophangingsstaven en die zitten weer vast aan de torsieveer in de auto. Van deze staven zijn er twee verschillende: de pull-rod en de push-rod. De één trekt (pull) en de ander duwt (push). In de pull-rod-configuratie is de staaf diagonaal gemonteerd van een laag punt op het chassis naar een hoog punt op het wiel. Over een hobbel trekt het wiel aan de torsieveer via de pull-rod en trekt daarmee de ophangingsstaaf omhoog en weg van het chassis. In de push-rod-configuratie is de staaf de andere kant op diagonaal gemonteerd, dus van een hoger punt op het chassis naar een lager punt op het wiel. Over een hobbel duwt het wiel tegen de torsieveer via de push-rod en duwt de ophangingsstaaf omhoog en juist richting het chassis.

Red Bull ziet minder effect van voordelen van de pull-rod-ophanging

Volgens AutoRacer heeft Red Bull voor 2026 de filosofie aangepast en stappen ze over op de push-rod-configuratie. De pull-rod-configuratie zien we op de auto van Verstappen dus niet meer terug. De groundeffect-auto's genereerden zo'n 1500 kilogram aan downforce door snelle bochten, maar omdat de vloer aankomend seizoen platter wordt en minder Venturi-tunnels heeft, komt er meer dan veertig procent minder downforce vanaf. Het zo laag mogelijk afstellen van de bolide wordt daardoor ook minder belangrijk en dat heeft weer impact op de ophanging.

Het Italiaanse platform meldt dat we bij Red Bull een mogelijke terugkeer van de 'high rake'-setup kunnen zien, waarbij de achterkant heel hoog staat afgesteld zoals in 2020 en 2021, al zal het niet zo dramatisch zijn als toen. Met de verdwijning van de complexe Venturi-tunnels en dus minder load van de vloer, hebben de voordelen van de pull-rod-ophanging minder effect.

