Adrian Sutil, de voormalige Formule 1-coureur, is momenteel gedetineerd in de gevangenis van Stuttgart, waar hij zit vanwege verdenking van fraude. Terwijl hij daar zit, komen er meer details naar buiten over een mogelijk geval van afpersing waarbij zijn familie betrokken zou zijn geweest. Volgens zijn advocaat is de voormalig coureur samen met zijn familie het slachtoffer geworden van bedreigingen, zo vertelt hij bij Auto, Motor und Sport.

Uit de garage van Sutil in Monaco zijn negen luxe auto’s verdwenen met een totaal waarde van rond de 17 miljoen euro. Tussen de gestolen voertuigen zit een Mercedes die ooit op naam van Elvis Presley stond. De familie van de ex-coureur kreeg een anonieme oproep van een man die zich voorstelde als ‘Vladimir’ en beweerde lid te zijn van de Wagnergroep, een Russische paramilitaire organisatie. Hij dreigde dat niemand hem in Monaco tegen kon houden als zijn mensen de auto’s kwamen ophalen.

Fysieke dreigingen

Enkele dagen na de oproep kwamen inderdaad mannen bij de garage in Monaco om de auto’s op te eisen. Volgens advocaat Dirk Schmitz was de druk enorm en werden er ook dreigementen met fysiek geweld geuit, ook naar de familie van Sutil. “De boodschap was duidelijk – auto’s eruit, anders gebeurt er iets”, aldus Schmitz. Kort daarna werden de voertuigen meegenomen en momenteel is onbekend waar de voertuigen zich bevinden. De familie deed op 31 december 2025 aangifte van afpersing en diefstal. De zaak wordt onderzocht door de openbare aanklager van Stuttgart en het Landeskriminalamt Baden-Württemberg, in samenwerking met de autoriteiten in Monaco. Ook Interpol is op dit moment betrokken bij het onderzoek. Sutil werd eind november 2025 gearresteerd. Volgens Bild beschuldigen onderzoekers hem van fraude en verduistering in verband met luxe auto's, die naar verluidt bij meerdere gelegenheden als onderpand zijn gebruikt. Sutil ontkent de beschuldigingen en benadrukt dat hij volledig meewerkt met de onderzoekende autoriteiten.

Buitenland

Onder de gestolen auto’s bevinden zich unieke voertuigen, zoals de Koenigsegg Agera One:1, een hypercar met 1.360 pk waarvan er slechts zeven ter wereld zijn gebouwd. De waarde van dit voertuig wordt geschat op zo’n tien miljoen euro. Andere gestolen voertuigen zijn een Koenigsegg Regera, een Rolls-Royce Phantom, een Ferrari California, een Lamborghini en een aantal verschillende Porsche-modellen en dus de Mercedes-Benz 600 Saloon van Elvis Presley. Het lijkt er verder op dat de auto’s mogelijk naar het buitenland zijn gebracht. De voertuigen zouden doelgericht zijn geladen, vermoedelijk door personen die met het transportbedrijf bekend waren. Het Landeskriminalamt Baden-Württemberg is nu met een internationale opsporing begonnen. Eén van de voertuigen is al teruggevonden. Men kijkt ook of er connecties zijn met Oost-Europa of Rusland.

