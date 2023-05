Jan Bolscher

Maandag 8 mei 2023 12:31

Max Verstappen is geen groot fan van alle uitbundige ceremonies die vooraf gingen aan de Grand Prix van Miami van afgelopen zondag. De Nederlander gebruikt zijn tijd naar eigen zeggen liever om met zijn engineers te praten.

De tweede editie van de Grand Prix van Miami vormde dit seizoen de vijfde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Net als afgelopen jaar pakte de Amerikaanse organisatie groots uit met allerlei festiviteiten en ceremonies. Zo werden de coureurs slechts een kwartier voor de start van de race één voor één groots aangekondigd onder begeleiding van een groot orkest. Waar de een met een grote glimlach op zijn gezicht verscheen tijdens deze walk on, spatte bij de ander het ongemak er vanaf. Op social media vonden veel fans het dan ook allemaal een beetje over de top, en daar sluit Verstappen zich bij aan.

In de schijnwerpers

"Om eerlijk te zijn had ik vooraf genoeg tijd om mij voor te bereiden, om met mijn engineers te praten en dat soort dingen", vertelt Verstappen tijdens de persconferentie na afloop van de race. "Maar ja, zelf denk ik dat het een beetje afhangt van je persoonlijkheid, toch? Sommige mensen staan graag wat meer in de schijnwerpers, andere niet. Ik persoonlijk niet, dus voor mij is wat we vandaag hebben gedaan niet nodig. Ik praat liever gewoon met mijn monteurs, loop naar de auto, zet mijn helm op en ga rijden. Maar ik begrijp uiteraard de amusementswaarde."

Persoonlijke voorkeur

De Red Bull Racing-coureur hoopt echter niet dat dit de nieuwe standaard wordt: "Want we hebben een heel lang seizoen voor de boeg, en we hoeven niet iedere keer zo aangekondigd te worden. Maar ik denk dat het ook een beetje van het publiek afhangt, qua wat je wil wat betreft entertainment. Ik denk dat het een persoonlijke voorkeur is, ook voor de coureurs. Mijn voorkeur heeft het niet", aldus Verstappen.