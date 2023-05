Jeen Grievink

Christian Horner vraagt zich hardop af waar Mercedes en Ferrari blijven, nu hij Max Verstappen en Sergio Pérez wederom een één-twee zag scoren tijdens de Grand Prix van Miami. Volgens de Red Bull-teambaas moet de concurrentie een keer langszij komen, maar hij vraagt zich af wanneer dit moment komt.

Het raceweekend in Miami was er wederom eentje die Red Bull om haar vingers wist te winden. Pérez pakte pole position tijdens de kwalificatie en Verstappen ging er met de raceoverwinning vandoor. Omdat Pérez tijdens de Grand Prix als tweede over de streep kwam, kon Red Bull wederom een één-tweetje bijschrijven. De voorsprong in het kampioenschap ten opzichte van de concurrentie blijft verder oplopen en Horner vraagt zich af wanneer zijn naaste rivalen een inhaalslag gaan maken. In Miami zat er alleen al tussen de finish van de tweede Red Bull en nummer drie Fernando Alonso ruim 20 seconden. Om over Ferrari en Mercedes nog maar te zwijgen.

Red Bull vraagt zich af waar Ferrari en Mercedes blijven

"Vijf races, vijf overwinningen, plus de sprint én vier één-twee finishes. We hebben nog nooit zo'n start gehad en we vragen ons dan ook een beetje af waar de anderen zijn", zo klonk Horner kritisch richting zijn rivalen bij Sky Sports. Volgens de Britse teamchef is het niet zo dat Red Bull een megasprong heeft gemaakt deze winter. Volgens hem hebben Mercedes en Ferrari gewoon steken laten vallen. "Wij hebben een normale stap gemaakt tijdens de winter, dus het is meer de vraag waar Ferrari en Mercedes zijn gebleven."

Horner wil voorsprong opbouwen vanwege straf

Horner verwacht echter wel dat de concurrentie spoedig het gat zal verkleinen. Hij denkt dat dit vanaf de Europese tour gaat gebeuren. "Ze werken hard aan grote upgrades voor Europa, dat weet ik zeker", zo klinkt hij stellig. Omdat Red Bull dit seizoen minder tijd in de windtunnel mag doorbrengen, verwacht Horner dat de concurrentie dichterbij gaat komen. "Daarom is het voor ons belangrijk om in dit stadium zoveel mogelijk ademruimte te creëren tussen ons en de concurrentie", zo zegt hij.