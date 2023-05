Vincent Bruins

Maandag 8 mei 2023 00:39

Fernando Alonso heeft wederom een podium weten binnen te slepen voor het team van Aston Martin. De Spanjaard kwam als derde over de streep in de Grand Prix van Miami. Het is zijn vierde podiumresultaat in vijf races. Het was echter wel een beetje een eenzame wedstrijd voor de tweevoudig wereldkampioen. Hij wist zelfs de tijd te nemen om rond het circuit de tv-beelden te bekijken en zag zo een mooie inhaalactie van teamgenoot Lance Stroll.

Alonso ving de wedstrijd op Miami International Autodrome aan vanaf de tweede positie na een chaotische kwalificatie op de zaterdag. Hij moest zijn meerdere erkennen in de veel snellere Red Bull van Max Verstappen, maar hij wist de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton, en de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc achter zich te houden.

Artikel gaat verder onder video

Boardradio

In de slotfase van de Grand Prix van Miami ging Stroll voorbij aan de Williams van Alexander Albon voor de dertiende positie. Alonso zag de inhaalactie op de beeldschermen: "Op welke positie ligt Lance nu?" zo vroeg de Spanjaard over de boardradio. "Dat was een mooie actie!" Stroll haalde ook nog Valtteri Bottas in op weg naar de twaalfde stek. De Canadees was gestart vanaf de achttiende plaats. Alonso kon ondertussen maar niet geloven hoe goed het seizoen tot nu toe gaat, zo legde hij na de finish uit: "Dit was onze beste race tot nu toe qua pace. We bevinden ons op een positie die te mooi is om waar te zijn."

OOK INTERESSANT: Aston Martin over samenwerking Alonso en Stroll: "Lance is niet zijn kleine broertje"

Talent

"Hij was inderdaad naar de beeldschermen aan het kijken rond het circuit," vertelde Aston Martin-teambaas Mike Krack. "Dat laat zien hoeveel talent hij wel niet heeft om überhaupt de tijd te hebben om daar naar te kijken. Hij pusht ons om stappen vooruit te maken en niet alleen op dat gebied. Hij stelt constant vragen en dat is goed. Het is een van de redenen dat we zo'n coureur als hij hebben aangenomen. Dit soort mensen hebben we nodig."