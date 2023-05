Vincent Bruins

Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll lieten afgelopen weekend op het Baku City Circuit wederom zien dat ze ontzettend goed kunnen samenwerken. Zo communiceerde Alonso naar het team dat ze Stroll moesten wijzen op een verandering in de rembalans wat de Canadees kon helpen in de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Volgens hem is dat slechts één van de vele voorbeelden waarop de twee elkaar helpen.

De groene AMR23-bolides kampten met DRS-problemen in Bakoe wat P6 en P8 opleverde voor Alonso in de twee kwalificaties en tweemaal P9 voor Stroll. In totaal sleepte de Britse renstal 22 punten binnen, nadat Alonso en Stroll zesde en achtste werden in de Sprint en vierde en zevende in de Grand Prix van zondag, respectievelijk.

Niet veel meer jaren in F1

"We praten veel tijdens het weekend, al vanaf de donderdag over wat we in het verleden op bepaalde circuits hebben gevoeld, wat we gaan doen als we in verkeer terechtkomen, en wat het plan zal zijn voor ieder van de auto's," vertelde Alonso na afloop van de race. "Als we tijdens de race iets in de auto voelen waar we niet eerder over hebben gesproken en er is iets nieuws wat de andere auto kan helpen, dan communiceren we dat normaal gesproken naar het team. Zo is het altijd al geweest. Ik weet dat ik nog een aantal jaar, maar niet veel meer, in de sport zal zijn, en Lance zal het team de komende tien à vijftien jaar leiden, dus ik hoop dat ik hem de komende jaren nog kan helpen."

Klein broertje

"Voor mijn gevoel was het slim van ons om allebei aan het begin van de race onze banden te sparen," legde Stroll uit. "Op een gegeven moment verdween [Alonso] aan de horizon en had hij een heel goed tempo op de harde banden, terwijl ik worstelde met de balans en het lukte me niet om in een ritme te komen."

Teambaas Mike Krack is dan ook meer dan tevreden over hoe zijn twee coureurs met elkaar omgaan. Het bericht van Alonso over de rembalans hielp Stroll namelijk in de slotfase in Bakoe: "Ze hebben duidelijk begrepen dat de tegenstander niet de [andere] groene auto is, maar de coureurs van de andere teams, en ik hoop dat we deze harmonie tussen de twee kunnen behouden. Als ze elkaar kunnen blijven pushen, maar ook elkaar helpen waar dat nodig is, dan zal dat voor ons alleen maar voordelig uitpakken op de lange termijn. Lance is niet zijn kleine broertje. Ze zitten allebei op hetzelfde niveau."