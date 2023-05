Verstappen wint GP Miami na inhaalrace: "Heel bevredigend om te winnen vanaf P9"

Vincent Bruins

Max Verstappen is als winnaar over de streep gekomen na een geweldige inhaalrace in de Grand Prix van Miami. De Red Bull Racing-coureur ving de race op Miami International Autodrome aan vanaf de negende positie. Hij begon op de harde band en maakte als laatste zijn enige geplande pit stop naar de medium compound. Op het zachtere, nieuwere rubber wist hij teamgenoot Sergio Pérez in de slotfase te verslaan en de snelste ronde van de race te pakken.

Verstappen maakte niet de beste start mee en lag na de openingsronde tiende, nadat hij was ingehaald door Valtteri Bottas. In de tweede ronde ging hij terug voorbij aan Bottas en ook haalde hij Ocon in. Vervolgens dook hij aan de binnenkant van Charles Leclerc en Kevin Magnussen om de zesde positie te pakken bij het ingaan van ronde vijf. Hij remde George Russell uit aan het einde van ronde acht en niet veel later haalde hij ook Carlos Sainz en Fernando Alonso in. De regerend wereldkampioen bleef vervolgens buiten tot en met ronde 45 van 57. Na de pit stop kwam Pérez terug aan de leiding met een voorsprong van bijna twee seconden. Verstappen reed direct het gat dicht en viel de Mexicaan aan. Met nog tien ronden te gaan, ging hij buitenlangs Pérez bij bocht 1 om zo de eerste positie te pakken. Verstappen sleepte zijn derde overwinning van het seizoen binnen.

Uit de problemen blijven

"Het was een goede race," vertelde Verstappen na afloop van de Grand Prix van Miami. "Ik probeerde uit de problemen te blijven aan het begin. Ik heb geen schade gereden en haalde de auto's voor me één voor één in. Daarna heb ik heel lang buiten kunnen blijven op de harde band en dat is waar ik het verschil heb gemaakt vandaag. Daarna dat leuke gevechtje nog aan het eind met Checo. We hebben elkaar niet geraakt, dat is het belangrijkste. Een geweldige overwinning."

Strategie

"Gisteren was even een tegenslag, maar we zijn rustig gebleven vandaag," legde de Nederlander uit over zijn inhaalrace. "Uiteraard is het heel bevredigend om een race te winnen vanaf de negende positie." Ook ging de winnaar nog in op de andere strategie die hij had door op de harde band te beginnen: "We hebben het gisteren nog overlegd. We wisten niet wat het weer ging doen, maar we waren er zelfverzekerd van dat deze strategie ons zou belonen en dat is vandaag gelukt."