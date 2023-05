FIA pakt tijdens race in Miami uit met nieuwe introductieceremonie voor coureurs

Remy Ramjiawan

Nadat Michael Buffer in 2017 voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin de coureurs introduceerde als boksers, kiest de FIA ervoor om zo'n soort tafereel ook voor de race in Miami toe te passen, zij het in een ander jasje. Niet iedere coureur was destijds blij met de introductie, maar de FIA laat weten dat het zal optreden tegen coureurs die de ceremonie overslaan.

Dat de Verenigde Staten inmiddels een speciaal plekje op de Formule 1-kalender, maar ook bij de beleidsbepalers heeft, dat is inmiddels wel duidelijk. Na de eerste race in Miami, vorig jaar, werd de top drie na de race onder politie escort naar het podium begeleid. Het is voor het relatief formele wereldje van de Formule 1 even wennen, maar de entertainmentfactor is onder de Amerikaanse eigenaren steeds belangrijker geworden.

Nieuwe introductieceremonie

De FIA heeft zaterdag aan de teams medegedeeld dat er een unieke introductieceremonie op de planning staat. De coureurs worden in groepjes naar de startgrid geroepen waarbij Nyck de Vries in de eerste groep zit, Max Verstappen zit bij de laatste vier coureurs die worden opgeroepen. Als de coureurs zich eenmaal verzameld hebben, dan is het aan rapper LL Cool J om het Amerikaanse volkslied te zingen. Coureurs die geen zin hebben in al het poespas, die worden toch verplicht om erbij te zijn, want de FIA zal de stewards op de hoogte brengen als een coureur zich niet houdt aan de nieuwe procedure.