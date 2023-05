Remy Ramjiawan

Zondag 7 mei 2023 12:37 - Laatste update: 12:47

Sergio Pérez moet toegeven dat hij na de vrije trainingen toch even niet wist waar hij het zoeken moest. Op dat moment was Max Verstappen de snelste man en de Mexicaan ging toch even kijken naar de data van de tweevoudig kampioen. Na wat veranderingen kreeg Pérez het vertrouwen en met behulp van de rode vlag in de kwalificatie kon hij zijn derde pole position bijschrijven.

Het kampioenschap bevindt zich inmiddels in ronde vijf. De eerste van de drie races in de Verenigde Staten speelt zich af op het Miami International Autodrome, wat rondom het Hard Rock Stadium ligt. Na het uitstekend verlopen weekend in Azerbeidzjan voor de Mexicaan, heeft de Red Bull-coureur ook de beste papieren in handen om de race in Miami op zijn naam te zetten. Mocht dat hem lukken, dan kan Checo de positie van klassementsleider overnemen van Verstappen.

'Ik kon dat niet'

Pérez moet na afloop van de kwalificatie toch wel toegeven dat hij niet wist waar Verstappen de tijdwinst boekte. Een kleine blik naar de data van de Nederlander gaf veel bloot. "Toen ik naar de gegevens keek en zag wat Max kon.. Ik kon dat gewoon niet en ik had veel moeite. Het waren geen kleine verschillen, het was vrij groot. En ja, we hebben een aantal goede veranderingen doorgevoerd, waar ik natuurlijk niet te veel in detail op in zal gaan", zo vertelde hij op de persconferentie.

Racepace

Hoewel Pérez het op pure snelheid misschien moet afleggen tegen de Nederlander, start de Mexicaan vanaf pole position en dus kan hij een gat slaan. "Het spelen met de balans en het vinden van dat ritme was veel belangrijker dan ik dacht, dus ik kreeg echt een goed begrip daarvan tijdens de kwalificatie. Dus ja, nu kijk ik zelf uit naar morgen. Ik weet zeker dat ik dat kan vertalen naar een race tempo", aldus Pérez die op weg gaat naar zijn zevende zege uit zijn carrière.