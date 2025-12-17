Hoewel het Formule 1-seizoen ten einde is, betekent het niet dat motorsportfans helemaal niks te kijken hebben op tv in de winter. Over niet al te lange tijd is het namelijk alweer tijd voor de wereldberoemde Dakar Rally, één van dé racehoogtepunten van het jaar. Wanneer en waar begint de Dakar 2026?

De Dakar Rally is één van de zwaarste en meest prestigieuze motorsportevenementen ter wereld. Sinds de eerste editie in 1979 staat de rally bekend om zijn extreme omstandigheden, waarbij mens en machine tot het uiterste worden getest. Deelnemers leggen duizenden kilometers af door woestijnen, bergen en andere onherbergzame gebieden, waar hitte, zand en technische problemen constante uitdagingen vormen. Oorspronkelijk liep de rally van Parijs naar Dakar in Senegal, maar door de jaren heen is het parcours meerdere keren verplaatst en is het evenement uitgegroeid tot een wereldwijd spektakel. Vandaag de dag vormt Saoedi-Arabië het strijdtoneel, het land waar ook dit jaar de Dakar gereden wordt.

Waar rijdt de Dakar?

Dit jaar vorm de Dakar een parcours van 7.906 kilometer, waarvan 4.748 kilometer aan “Special Stages”, door het Arabische land. De coureurs zullen dit jaar beginnen in Yanbu, de plek waar de route uiteindelijk ook weer zal eindigen. Verdeeld over een 'proloog' en dertien etappes, zal de hele kolonne uiteindelijk via een weg langs plekken als Hail, Bisha, en hoofdstad Riyadh trekken. In laatstgenoemde stad krijgen de deelnemers op 10 januari een welverdiende rustdag.

Wanneer begint Dakar 2026?

Maar wanneer gaan we dan van start? Op 3 januari 2026, dus net in het nieuwe jaar, zal de Dakar 2026 officieel van start gaan met de traditionele proloog, een korte opwarmer voor de rest van de tocht. Eén dag later wordt er dan begonnen aan de eerste etappe van maar liefst 518 kilometer. Ook dit jaar kun je de wereldberoemde race weer bekijken via RTL 7.

