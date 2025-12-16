De F1 Grand Prix van Portugal zal een comeback maken op de kalender. Dat heeft de regering van het Zuidwest-Europese land samen met de Formule 1 officieel aangekondigd. Er moet vanaf 2027 weer op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão geracet worden.

De Grand Prix van Portugal werd voor het eerst gehouden in 1951 en telde tussen 1958 en 1960 mee voor het wereldkampioenschap van de Formule 1. Twee van die drie wedstrijden werden gehouden op het Circuito da Boavista, een stratenbaan in Porto, en één op het Circuito de Monsanto nabij Lissabon. Tussen 1984 en 1996 stond Portugal opnieuw op het schema van de koningsklasse, toen Estoril de Grand Prix mocht organiseren. Algarve stond in 2020 en 2021 al eerder op de kalender vanwege de coronapandemie, toen er vervangers gevonden moesten worden voor races in Amerika, Australië en Azië die toen niet gehouden konden worden.

Portugal vervangt de Dutch GP

Het Autódromo Internacional do Algarve keert dus terug in de Formule 1, zo is bekendgemaakt bij een persconferentie van de Portugese regering, samen met de Formule 1. Er is een contract van twee jaar getekend met Turismo de Portugal en promotor Parkalgar om de wedstrijd in ieder geval in 2027 en 2028 op de kalender te krijgen. Portugal vervangt de Dutch Grand Prix op de kalender, aangezien Circuit Zandvoort na 2026 verdwijnt.

"Ik ben verheugd dat Portimão terugkeert op de Formule 1-kalender en dat de sport de passie van onze fantastische Portugese fans blijft aanwakkeren", vertelt CEO Stefano Domenicali. "Het circuit biedt spanning van de eerste bocht tot de finishvlag, en de energie ervan laat de fans uit hun stoelen opstaan. De belangstelling en de vraag naar een Formule 1 Grand Prix zijn groter dan ooit."

