Jack Plooij enorm onder de indruk van Lambiase: "Dat vind ik zwaar petje af"
Gianpiero Lambiase is na de laatste race in Abu Dhabi één van de meest besproken personen van Red Bull Racing, zeker gezien alles wat er speelt in zijn privéleven. Ook Jack Plooij is ontzettend onder de indruk over de prestaties van Max Verstappen zijn engineer.
Eerder dit jaar moest Lambiase twee Grands Prix missen door privéomstandigheden. Op dat moment werd hij vervangen door Simon Rennie. Het is echter welbekend dat Verstappen een ontzettend goede relatie heeft met zijn engineer. Eerder zei de viervoudig wereldkampioen zelfs dat hij zich geen situatie zonder Lambiase zou kunnen voorstellen en mogelijk zou stoppen als de Britse strateeg zou vertrekken bij het team. Op zondag zagen we hem ontzettend geëmotioneerd aan de pitmuur van Red Bull zitten vlak na het niet winnen van het wereldkampioenschap door Verstappen.
Standvastigheid
Het had - zo bleek - te maken met onder vooral de lastige privéomstandigheden waar hij mee te maken heeft in zijn leven en bovendien kwamen de woorden van Verstappen op de boardradio ook hard binnen. "Ik zie hem nog binnenkomen als tiener. Man, wat is die jongen gegroeid door de jaren. Ik ben nu vooral heel blij dat het seizoen erop zit en ik kijk er naar uit om naar huis te gaan", liet Lambiase later kort weten. De manier waarop hoe zich staande heeft weten te houden, kan op veel applaus bij Plooij rekenen: "De standvastigheid van Gianpiero Lambiase, dat vind ik wel echt heel knap", zo vertelt hij in Race Café.
Plooij geniet van Lambiase
De analist vervolgt: "Die heeft heel veel shit in zijn privéleven. Denk even aan jezelf als je heel veel dingen hebt. Je moet maar blijven presteren en het dan toch maar weer doen. Dat vind ik echt zwaar petje af. Max heeft hem ook bedankt en gezegd dat het geen collega meer is, maar zijn beste vriend." Vervolgens vertelt hij over hoe Lambiase is: "Olav en ik hebben het toevallig meegemaakt. Vier jaar geleden zaten we in hetzelfde hotel als Red Bull. Twee uur voor de race zaten we nog gezellig op die bedjes, gezellig samen met zijn vrouw en kind, en waren we een beetje aan het lullen. Hij is een hele relaxte jongen, maar als het erop aankomt, gaat hij voor honderd procent."
