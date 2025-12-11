Corceiro blikt terug op kus met Norris en kritiek op Verstappen: "Ik negeer het"
Lando Norris kroonde zich afgelopen weekend natuurlijk voor het eerst tot wereldkampioen in de Formule 1 en de Britse coureur was daarna samen met zijn familie en entourage op camera te zien. Hij beleefde een innig moment met vriendin Magui Corceiro en zij spreekt daar nu over.
Zondagavond zag Norris in Abu Dhabi zijn langgekoesterde droom uitkomen en wist hij zich tot wereldkampioen te kronen in de Formule 1. Daarvoor moest de Britse coureur nog wel even af zien te rekenen met niemand minder dan Verstappen, die samen met Red Bull na de zomerstop wist te werken aan ogenschijnlijk één van de meest legendarische comebacks aller tijden. Uiteindelijk kwam de Nederlander door de derde plaats van Norris in de laatste race twee schamele puntjes tekort om de titel te pakken. Het betekende de eerste wereldtitel voor Norris en dus ook een hoop emoties.
Kus met Norris
Vlak na afloop zagen we onder meer Norris' ouders, Cisca en Adam Norris in beeld verschijnen om hun zoon in de armen te vliegen na het bewerkstelligen van deze uitmuntende prestatie. Ook Corceiro, de ex-vriendin van profvoetballer Joao Felix, was aanwezig en stond vol kussend met 'haar' wereldkampioen in beeld. Nadat het koppel eerder lang in de luwte opereerde, voelde dat goed voor haar: "Er zijn geen regels voor het openbaar maken van een relatie. Ik vond het logisch... Op dat moment vergat ik dat er camera's waren. Het was zo'n belangrijk moment dat ik me dat niet eens herinnerde", vertelt ze tegenover TV Guia.
Kritiek op Verstappen
Eerder dit jaar zorgde Corceiro voor de nodige controverse door te stellen dat Verstappen 'alleen met geluk wint'. Daar kreeg zij een hoop kritiek op en ook daar reageert ze nu op: "Ik heb niets gezien. Ik weet niet over welke kritiek er gesproken wordt. Ik ga hiermee om zoals ik altijd al gedaan heb: ik negeer het. Het raakt me niet en het verandert niets aan mijn dagelijks leven. Ik blijf gelukkig, ik ben bij mijn familie, vrienden, collega's... Dat zijn de mensen die belangrijk voor me zijn."
