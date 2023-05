Lars Leeftink

Vrijdag 5 mei 2023 23:27 - Laatste update: 23:30

Felipe Massa heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat hij daadwerkelijk juridische stappen onderneemt tegen de uitkomst van het kampioenschap in de Formule 1 tijdens het seizoen 2008 vanwege "onrecht". De Braziliaan beweert dat het niets met geld te maken heeft. Ook ziet hij de uitspraken van Bernie Ecclestone nog meer bewijs van zijn gelijk.

In één van de meest dramatische eindes van een Formule 1-seizoen in de geschiedenis dacht Massa dat hij wereldkampioen was nadat hij de zwart-wit geblokte vlag had gehaald in Interlagos. Toch was er een enorme wending in de titelstrijd toen Hamilton de Toyota van Timo Glock inhaalde in de laatste bocht om de vijfde plaats te pakken in doorweekte omstandigheden en de titel toch nog af te pakken van de Braziliaan. Eerder dat seizoen werd Massa gehinderd door een crash van Renault's Nelson Piquet tijdens de Grand Prix van Singapore - een schandaal genaamd "Crashgate" - en recente opmerkingen van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone hebben gesuggereerd dat het vooraf bedacht was.

Massa 'verrast' door gemaakte opmerkingen

Vooruitlopend op de Grand Prix van Miami van aankomend weekend, waar Massa een ongemakkelijke hereniging met Hamilton zou kunnen meemaken, zei de 42-jarige Braziliaan het volgende over de uitspraken van Ecclestone. "Het laat zien dat misschien elke juridische beslissing, alles wat er gebeurt, het was in die situatie niet correct." Massa verloor uiteindelijk de titel in 2008 met één punt verschil. De Brit verzamelde 98 punten tegen Massa's 97 punten, maar Massa maakt nu dus juridisch bezwaar tegen de gebeurtenissen. Ondanks dat hij de race op pole position begon, eindigde hij niet in de punten terwijl Hamilton de race als derde eindigde en zes waardevolle punten verzamelde.

Opmerkingen Ecclestone

Nieuwe opmerkingen van Ecclestone, die suggereren dat hoge functionarissen wisten van de opzettelijke crash van Piquet, zorgen ervoor dat Massa advocaten heeft ingeschakeld om actie te ondernemen. "Ik denk dat het eerste wat ik dacht toen Bernie's opmerking [naar buiten kwam] was dat ik echt, echt verrast was door die opmerkingen. Vooral omdat iedereen weet wat er is gebeurd. We horen daarna ook dat Charlie [Whiting] het wist en Max [Mosley], dus voor mij is het onrecht voor de sport."