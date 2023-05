Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami?

Jan Bolscher

Zaterdag 6 mei 2023 06:58

De zaterdag in Miami begint vandaag met de derde en laatste vrije training, waarna het tijd is voor het bepalen van de startopstelling. Vangwege het forse tijdsverschil wordt ook deze sessie in Nederland pas laat op de avond verreden.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Miami, waar aanstaande zondag de vijfde ronde van het wereldkampioenschap 2023 wordt verreden. Het is nog maar de tweede editie van de race in de glamourstad, maar toch heeft het evenement in hoog tempo naam voor zichzelf gemaakt. Niet omdat het Miami International Autodrome per se een heel indrukwekkend circuit is, maar vooral vanwege alle toeters en bellen om het weekend heen. Zo zijn de aanwezige wereldsterren niet op twee handen te tellen en pakken verschillende coureurs en teams uit met speciale helmdesigns en eenmalige liveries.

Miami International Autodrome

Het baanrecord op het Miami International Autodrome is momenteel in handen van Max Verstappen. De Nederlander reed afgelopen jaar een 1.31.361 en werd tevens de winnaar van de eerste editie. Het circuit voert de coureurs over 5,412 kilometer asfalt en de race wordt over 57 ronden verreden. Het circuit kent negentien bochten en op de lange rechte stukken, waar er drie van zijn, kan er een topsnelheid van meer dan 340 kilometer per uur worden bereikt.

Tijdschema raceweekend Miami

De zaterdag vangt om 18:30 uur Nederlandse tijd aan met de derde en laatste vrije training. Om 22:00 uur Nederlandse tijd is het vervolgens tijd voor de kwalificatie. Afgelopen jaar hebben we gezien dat ondanks het lange rechte stuk inhalen hier een behoorlijke uitdaging kan zijn, dus een goede startpositie kan van doorslaggevend belang zijn in de jacht op punten, een podiumplaats of de overwinning. De Grand Prix van Miami wordt op zondag om 21:30 uur verreden. Lokaal is het zes uur eerder.