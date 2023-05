Jeen Grievink

Vrijdag 5 mei 2023 19:15

Het raceweekend in Miami trekt altijd veel bekijks. En hoewel er nog geen actie op de baan is geweest, hebben diverse wereldsterren hun gezicht al wel laten zien. Onder meer Fast and Furious-acteurs Vin Diesel en Michelle Rodriguez brachten een bezoekje aan het Miami International Autodrome. Wij hebben een aantal foto's voor je op een rij gezet.

De Formule 1 wordt steeds meer een entertainmentindustrie en dat wordt nog eens verder versterkt wanneer de koningsklasse afreist naar de Verenigde Staten. Dit jaar vinden er drie races plaats op dit grondgebied en de eerste halte is Miami. De Formule 1 is in Amerika altijd een ware trekpleister voor wereldsterren en Miami vormt daarop absoluut geen uitzondering. Gisteren lieren de eerste bekende namen zich al zien in de paddock. Hoewel er nog geen actie te zien was op de baan, leken de supersterren zich toch kostelijk te vermaken. De Formule 1-coureurs trokken dan ook alles uit de kast om het hun VIP-gasten naar het zin te maken.

Vin Diesel, DJ Khaled en Khaby Lame op bezoek in Miami

Lewis Hamilton verwelkomde onder meer Rakim Nakache Mayers, beter bekend als A$AP Rocky. De 34-jarige rapper kreeg van Hamilton een rondleiding door de Mercedes garage en poseerde nog even met de zevenvoudig wereldkampioen voor de W14. Fast and Furious-acteurs Diesel en Rodriguez brachten onder meer een bezoekje aan het team van McLaren en Haas. Ook DJ Khaled was aanwezig en maakte zijn ronde door de paddock. Datzelfde gold voor de spelers van Miami Dolphins, het American Football-team. Valtteri Bottas poseerde op zijn beurt met de wereldberoemde TikTokker, Khaby Lame. Hieronder een aantal foto's van de wereldsterren in de paddock.

Michelle Rodriguez en Vin Diesel op de grid

Enkele spelers van de Miami Dolphins

DJ Khaled bij het team van Aston Martin

Lando Norris neemt Michelle Rodriguez mee voor een rondje

Kevin Magnussen in gesprek met Vin Diesel

Khaby Lame poseert met Valtteri Bottas