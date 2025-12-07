De definitieve startopstelling voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi naar buiten gebracht. De allesbepalende race gaat om 14:00 uur Nederlandse tijd van start.

Max Vestappen legde op zaterdag beslag op pole position en start vanmiddag zodoende vanaf de eerste startplaats. Zijn spiegels kleuren oranje, met Lando Norris op P2 en Oscar Piastri op de derde stek. Het zijn de mannen daarachter waar de Nederlander zijn hoop op zal hebben gevestigd. Verstappen moet er immers voor zorgen dat hij de race wint, terwijl Norris niet op het podium mag eindigen. Hij zal dus ongetwijfeld het tempo gaan drukken.

Artikel gaat verder onder video

Wat kan Russell?

De eerste die daar mogelijk van kan profiteren, is George Russell. De Mercedes-coureur start vanaf de vierde plaats. De top tien wordt gecompleteerd door Charles Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar en Yuki Tsunoda. De Red Bull-coureur begeeft zich daardoor in een lastige positie om Verstappen te kunnen helpen, maar wellicht dat zijn team hem erg vroeg of juist laat naar binnen laat komen, om zo een rol van betekenis te kunnen gaan spelen.

Opnieuw drama voor Hamilton

Het rechter rijtje wordt afgetrapt door Oliver Bearman, met daarachter Carlos Sainz, Liam Lawson, Kimi Antonelli, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Franco Colapinto. De Argentijn draagt niet voor het eerst dit seizoen de rode lantaarn, terwijl het voor Hamilton de derde keer op rij is, dat hij in Q1 is blijven steken.

De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GugkL84wUs — GPFans NL (@GPFansNL) December 7, 2025

