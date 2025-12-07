Dennis zegeviert in Formule E-seizoensopener São Paulo, horrorcrash voor Martí
In hetzelfde weekend dat de Formule 1 ten einde komt, is juist een nieuw seizoen van de Formule E begonnen. De São Paulo E-Prix was het toneel van een spectaculaire eerste wedstrijd van 2025-26. Jake Dennis won voor Andretti, terwijl een angstaanjagende koprol van Pepe Martí zorgde voor de rode vlaggen.
Dennis leek lange tijd niet te kunnen vechten om de overwinning in de Braziliaanse metropool. Een crash tussen Edo Mortara en Lucas di Grassi in ronde 23 van 30 zorgde echter voor een safety car. De Brit had in tegenstelling tot de concurrentie nog een Attack Mode over en kon zo de één na de ander inhalen na de herstart. Hij had de leiding net in handen, toen de rode vlaggen werden gezwaaid voor Martí. Dennis overleefde de laatste sprint van één ronde en schreef zo de São Paulo E-Prix op zijn naam. Regerend wereldkampioen Oliver Rowland werd tweede en Nick Cassidy completeerde het podium voor het nieuwe team van Citroën. Porsche-fabriekscoureur Pascal Wehrlein had zich op de pole position gekwalificeerd, maar finishte als vierde. Nyck de Vries scoorde twee puntjes met P9.
Martí crasht en vliegt door de lucht
Mitch Evans was in de slotfase gecrasht en dat zorgde voor de Full Course Yellow. Martí, de voormalig Red Bull-junior die zijn Formule E-debuut maakte met Cupra Kiro, was niet aan het opletten en vloog over Nico Müller en António Félix da Costa. Gelukkig stapte hij ongedeerd uit, maar de wedstrijd moest wel stil worden gelegd. De crash zorgde niet alleen voor spectaculaire beelden, maar ook voor een straf. Omdat het incident van Martí plaatsvond onder gele vlaggen, moet hij de volgende E-Prix vanaf achteraan starten en krijgt hij 4 strafpunten op zijn FIA-licentie.
