Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 5 mei 2023 08:02

Franz Tost maakt zich geen zorgen over de huidige vorm van Nyck de Vries. De AlphaTauri-teambaas stelt dat een coureur een aantal seizoenen de tijd moet krijgen om te wennen aan het format en vergelijkt de Nederlander met Sebastian Vettel.

Het Formule 1-seizoen van De Vries verloopt tot op heden nog niet zoals men gehoopt had. De coureur uit Sneek heeft tijdens de afgelopen vier races geen enkel punt binnen weten te halen en is daarnaast ook al een aantal keren betrokken geraakt bij incidenten en crashes. Zo ook afgelopen weekend. Tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan crashte de Nederlander tot twee keer toe, waarna hij een hoop kritiek over zich heen krijgt. Kritiek waar zijn teambaas het niet mee eens is.

"Ik zeg altijd dat er een leerproces en een crashperiode is", wordt Tost geciteerd door Motorsport.com. "Want als rijders niet crashen, dan kennen ze de limiet niet. Je moet ze de credits geven, anders werkt het niet. En er is geen enkele coureur geweest die niet crasht. Sebastian kwam in zijn eerste races heel vaak na de eerste ronde de pits in zonder neus. Dat hoort bij het spelletje."

Drie jaar wennen

"Ik zeg altijd dat een debutant in de Formule 1 minimaal drie jaar nodig heeft om te begrijpen wat er allemaal gebeurt", vervolgt de teambaas, die stelt dat het huidige sprintraceformat de rookies niet helpt. "We hebben de eerste vrije training en dan ga je opeens al naar de kwalificatie. Wat problematisch is voor jonge coureurs en rookies, is om het maximale uit het circuit en de banden te halen tijdens de kwalificatie." Een moeilijke opgave, zo benadrukt hij. "Wat er in die sessie met Nyck gebeurde was heel eenvoudig. Hij remde iets te laat want hij rekende op meer grip. En toen verloor hij de controle."