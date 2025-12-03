Wheatley: 'Max gaat de titel winnen', Hadjar naar Red Bull Racing | GPFans Recap
Wheatley: 'Max gaat de titel winnen', Hadjar naar Red Bull Racing | GPFans Recap
Welkom bij de GPFans Recap, de serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen voor je op een rij zetten. Jonathan Wheatley sprak in Qatar over de titelkansen van Max Verstappen, Isack Hadjar wordt zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing en er is mooi nieuws voor Richard Verschoor.
Gerelateerd
Net binnen
Longread ✍️
Norris moet déze vloek doorbreken om Verstappen te verslaan voor WK-titel | GPFans Special
- 15 minuten geleden
GPFans Recap
Piastri ontbreekt in Abu Dhabi-sessie, Verstappen krijgt voordeel in titelstrijd | GPFans Recap
- Gisteren 22:51
- 3
Vandaag Inside
Van der Garde over Norris: "Hij gaat niet winnen, hij is op, hij is moe"
- Gisteren 21:11
- 10
Helmut Marko
Marko met mond vol tanden over McLaren: "Geen idee wat ze dachten"
- Gisteren 20:09
- 2
Red Bull vs. McLaren
Red Bull-teambaas hoopt dat Tsunoda McLarens dwars kan zitten in Abu Dhabi
- Gisteren 18:58
- 4
Vandaag Inside
Van der Garde onthult bij Vandaag Inside voordeel voor Verstappen in Abu Dhabi
- Gisteren 17:37
- 4
Veel gelezen
500.000+ views
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
250.000+ views
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
200.000+ views
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
200.000+ views
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
200.000+ views
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
150.000+ views
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november