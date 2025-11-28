Vettel over Verstappen: "Het beangstigende is dat hij steeds beter wordt"
In de podcast Beyond The Grid heeft Sebastian Vettel zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen is onder de indruk van hoe de Nederlander, ondanks zijn al indrukwekkende staat van dienst, zichzelf blijft verbeteren. "Het beangstigende is dat hij steeds beter wordt. We weten dat hij goed is, maar hij blijft zich verbeteren", zo zegt Vettel.
Verstappen, die momenteel zijn elfde seizoen in de Formule 1 doorkomt en al vier wereldtitels op zijn naam heeft staan, is nog altijd hongerig. Vettel prijst niet alleen het talent van de Red Bull-coureur, maar ook zijn bereidheid om te blijven leren en hard te werken achter de schermen. "Hij is nog altijd hongerig en hij blijft bereid om te leren. Ik denk dat hij achter de schermen ook heel hard werkt en dat is wat hem zo sterk maakt. Natuurlijk is hij ook gezegend met heel veel talent, maar ook al is hij een van de meest getalenteerde coureurs op de grid, het is altijd een combinatie van factoren die hem zo sterk maakt", zo zegt Vettel.
Koel hoofd houden
Een van de sterke punten van Verstappen is volgens Vettel zijn mentale kracht. "In de situaties waarin het erop aankomt, houdt hij zijn hoofd koel, maakt hij zelden een fout en levert hij als het moet. Hij voelt de druk, dat doen we allemaal, want het is onmogelijk om die niet te voelen. Maar hij is in staat om dat opzij te zetten en zich te focussen op dat wat ertoe doet", zo zegt Vettel.
Druk bij McLaren
Verstappen heeft na zijn overwinning en de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas nog steeds kans op de wereldtitel van 2025. Hij staat nu op 24 punten van WK-leider Lando Norris. Met nog twee Grands Prix te gaan, is alles nog mogelijk in de titelstrijd. Vettel denkt dat de druk vooral bij McLaren ligt, maar dat Verstappen ook wel druk voelt, zij het minder dan Norris en Piastri. "Op dit moment wel, want hij heeft al kampioenschappen gewonnen", zo zegt Vettel. "Max hoeft dus niet aan zichzelf te bewijzen dat hij een titel kan winnen, en daar bovenop komt de positie waarin hij verkeert. Als je moet jagen, weet je dat je alles perfect moet doen. Als het werkt, dan werkt het. Werkt het niet, dan niet."
